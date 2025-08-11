TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan yıldız ismin taliplerine flaş yanıt!

Trendyol Süper Lig'in ilk hafta maçında Gaziantep karşısında 3-0 galip gelerek yeni sezona da iyi bir başlangıç yapan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sane ve Osimhen transferlerinin ardından önceliğini kaleci transferine çeviren sarı-kırmızılılarda, yabancı kontenjanı sebebiyle ayrılacak isimler de şekilleniyor. Cimbom'un takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan futbolcu için taliplerine transferde koştuğu şart ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS spor haberi)