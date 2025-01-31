Alvaro Morata kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hangi takımlarda oynadı? Alvaro Morata istatistikleri...

Süper Lig’de ve Avrupa’da güçlü bir kadro oluşturmayı hedefleyen Galatasaray, ara transfer döneminde çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, hücum hattına yaptığı Ahmed Kutucu takviyesinin ardından, Mauro Icardi’nin sakatlığı ve Michy Batshuayi’nin beklentileri tam olarak karşılayamaması sonrası yeni bir hamle daha yapma kararı aldı. Bu doğrultuda Galatasaray'ın dünyaca ünlü forvet Alvaro Morata ile görüşmelere başladığı ve yıldız oyuncuyla anlaşmaya vardığı belirtildi. Taraftarlar, Morata transferinin resmiyet kazanmasını heyecanla beklerken, futbolseverler de tecrübeli golcünün kariyerine dair detayları merak ediyor. Peki, Alvaro Morata kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hangi takımlarda oynadı? İşte Alvaro Morata'nın istatistikleri hakkında öne çıkan detaylar...

Süper Lig'de ve Avrupa arenasında yoluna devam eden Galatasaray, devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Özellikle hücum hattında yaşanan sakatlıklar ve eksiklikler nedeniyle forvet bölgesine takviye yapmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, kadrosuna sürpriz bir ismi katmaya hazırlanıyor. Mauro Icardi'nin sakatlığı ve Michy Batshuayi'nin beklenen performansı sergileyememesi sonrası forvet hattına kaliteli bir golcü eklemek isteyen Cimbom, İspanyol yıldız Alvaro Morata ile anlaşmaya vardı. Galatasaray yönetiminin, deneyimli golcüyü renklerine bağladığı ve transferin kısa süre içinde resmi olarak duyurulacağı iddia ediliyor. Peki, Alvaro Morata kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hangi takımlarda oynadı? Alvaro Morata istatistikleri...

ALVARO MORATA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Alvaro Morata, 23 Ekim 1992 tarihinde İspanya'nın Madrid bölgesinde dünyaya geldi. Kariyerinde birçok önemli kulüpte forma giyen 32 yaşındaki yıldız futbolcu, genç yaşlarından itibaren gündem olmaya devam etti. Zaman içerisinde İspanya Milli Takımı'nında önemli bir parçası haline gelen Morata kariyerinin büyük bir kısmını İtalya, İspanya ve İngiltere'de geçirdi.

ALVARO MORATA HANGİ POZİSYONDA OYNUYOR?

Aktif olarak Milan'da forma giyen Alvaro Morata forvet pozisyonunda oynamaktadır. 32 yaşındaki golcü futbolcu, bazı maçlarda sol ve sağ kanat olarak da forma giymiştir.

ALVARO MORATA'NIN OYNADIĞI TAKIMLAR

Genç yaşında önemli bir yükseliş gösteren ve kariyerinde birçok büyük kulüpte oynama şansı yakalayan Alvaro Morata, dünya tarihinin en çok bonservis harcanan futbolcularından biri oldu. İspanya'nın köklü kulüplerinde forma giyen 32 yaşındaki futbolcu, Premier Lig ve Serie A'da da rakip takımlara zor anlar yaşattı. Peki, Alvaro Morata hangi takımlarda oynadı?

-Real Madrid

-Juventus

-Atletico Madrid

-Chelsea

-Milan

ALVARO MORATA'NIN İSTATİSTİKLERİ

Real Madrid, Chelsea, Atletico Madrid, Juventus ve Milan gibi büyük takımların formasını giyen Alvaro Morata istatistikleri ile de dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Kritik maçlarda gol ve asistleriyle rakip takımlara zor anlar yaşatan İspanyol golcü, 615 maçta forma giydi. İşte Alvaro Morata'nın istatistikleri:

-Juventus: 185 maç / 59 gol / 39 asist

-Atletico Madrid: 154 maç / 58 gol / 14 asist

-Real Madrid: 95 maç / 31 gol / 11 asist

-Chelsea: 72 maç / 24 gol / 6 asist

-Milan: 25 maç / 6 gol / 2 asist

-İspanya Milli Takımı: 84 maç / 37 gol / 7 asist

ALVARO MORATA'NIN DEĞERİ NE KADAR

Dünyanın büyük kulüplerinde uzun süre forma giyen, son olarak İspanya ile 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda kupanın sahibi olan Alvaro Morata değeri 13 milyon euro.