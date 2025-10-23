UEFA Avrupa Ligi heyecanı tüm hızıyla sürerken, 3. haftada Fenerbahçe ile Stuttgart kozlarını paylaşıyor. Sarı-lacivertliler, Nice karşısında elde ettiği galibiyetin ardından üst üste ikinci zaferini alarak puanını 6’ya yükseltmeyi hedefliyor. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde sahaya çıkan temsilcimiz, Alman ekibi Stuttgart’a karşı etkili bir futbol sergileyerek taraftarlarını sevindirmeyi amaçlıyor. Fenerbahçe ile Stuttgart arasında oynanan müsabakayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi 3. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Kadıköy'de Almanya temsilcisi Stuttgart'ı konuk ediyor. Turnuvada Nice karşısında aldığı galibiyetle moral depolayan sarı-lacivertliler, seyircisi önünde kazanarak puanını 6'ya yükseltmeyi hedefliyor. Kritik karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

İŞTE MAÇIN 11'LERİ:

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Alvarez, Asensio, Nene, Kerem, En-Nesyri.

Stuttgart: Nübel, Assignon, Jaquez, Chabot, Hendriks, Stiller, Atakan Karazor, Bouanani, Tomas, Mittelstadt, El Khannouss.

GOOOLLL! Kerem Aktürkoğlu, penaltı vuruşunda topla kaleciyi ayrı köşelere gönderdi! Temsilcimiz Fenerbahçe, Stuttgart karşısında 1-0 önde! pic.twitter.com/yhHh07KNAm

FENERBAHÇE-STUTTGART MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasındaki Fenerbahçe-Stuttgart maçı 23 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te başladı.

FENERBAHÇE-STUTTGART MAÇI HANGİ KANALDA?

Chobani Stadyumu'ndaki Fenerbahçe-Stuttgart maçı Tabii ve TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

FENERBAHÇE-STUTTGART MAÇI CANLI İZLE

KANARYA HATA YAPMAK İSTEMİYOR

Milli ara sonrası Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde de 3 puan almanın hesaplarını yapıyor. Stuttgart karşısında iç saha avantajını kullanmak isteyen sarı-lacivertliler, Domenico Tedesco yönetiminde etkili bir performans ortaya koymayı amaçlıyor. Kritik karşılaşmada kazanması durumunda 6 puana yükselecek Kanarya, bu avantajı değerlendirmek istiyor.

ALMAN TAKIMLARINA KARŞI 14. RANDEVU

Fenerbahçe, bugüne kadar Alman ekipleriyle 13 müsabakaya çıktı. 1961 yılında Nürnberg, 1970'te ise Carl Zeiss Jena ile Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda rakip olan sarı-lacivertliler, 4 karşılaşmayı da kaybetti. Kanarya, 2000'li yıllardan sonra ise Bayer Leverkusen, Schalke 04, Borussia Mönchengladbach, Eintracht Frankfurt ile eşleşti. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Leverkusen ve Schalke 04'le oynadığı 4 maçta 1 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, Mönchengladbach'a karşı Avrupa Ligi gruplarında 1 galibiyet elde ederken, 1 maçta kaybetti.

Fenerbahçe, en fazla maçı Eintracht Frankfurt ile yaptı. 2006 yılında UEFA Kupası, 2021'de Avrupa Ligi'nde karşılaşan taraflar 3 karşılaşmada da sahadan beraberlikle ayrıldı.

AVRUPA KUPALARINDA 293. MAÇ

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 292 müsabakaya çıktı. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 115 galibiyet alırken, 62 maçta da berabere kaldı. 115 müsabakada ise yenilgi yaşadı. Kanarya, son maçını oynadığı Nice karşılaşmasında Avrupa kupalarındaki 400. golüne ulaştı. Bugüne kadar kalesinde ise 416 gol gördü.

AVRUPA LİGİ'NDE 151. KARŞILAŞMA

Sarı-lacivertliler, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adlarıyla düzenlenen organizasyonda 151. sınavına çıktı. Kanarya, bu kulvarda oynadığı 150 müsabakada 65 galibiyet, 38 beraberlik ve 47 mağlubiyet aldı. Bu süreçte 211 gole imza atan Fenerbahçe, kalesinde ise 191 gol gördü.

STUTTGART BUNDESLIGA'DA KAÇINCI SIRADA?

Stuttgart, Almanya Bundesliga'da bu sezon 7 maça çıkarken 5 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. Sebastian Hoeness'in öğrencileri 15 puanla 3. sırada yer alıyor. Rakip filelere 11 gol gönderen Stuttgart, kalesinde 6 gole engel olamadı. Kırmızı-beyazlılar, ligde son haftalarda iyi bir grafik sergilerken, 4 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

FENERBAHÇE-STUTTGART MAÇI HAKEMİ

Fenerbahçe ile Stuttgart arasındaki müsabakada Danimarka Futbol Federasyonu'ndan Jakob Kehlet düdük çalıyor. Kehlet'in yardımcılıklarını Lars Hummelgaard ile Wollenberg Rasmussen yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Mikkel Redder. Karşılaşmanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) koltuğunda Danimarkalı Jonas Hansen oturuyor. AVAR'da ise Jens Maae eşlik ediyor.

