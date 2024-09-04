Galatasaray, İtalya Serie A ekibi Napoli'nin Nijeryalı santrforu Victor Osimhen'in geçici transferi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Victor James Osimhen ve kulübü Napoli ile oyuncunun bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcuya, 2024-2025 sezonu için net 6.000.000 avro sezonluk ücret ödenecektir." denildi.
Osimhen, geçen sezon İtalyan ekibi Napoli ile çıktığı 32 maçta 17 gol kaydetti.
İŞTE VICTOR OSIMHEN'İN SÖZLEŞME DETAYLARI:
"Profesyonel futbolcu Victor James Osimhen ve kulübü SSCN Napoli SPA ile oyuncunun bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.
Futbolcuya, 2024-2025 sezonu için net 6.000.000 Euro sezonluk ücret ödenecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Profesyonel futbolcu Victor James Osimhen ve kulübü SSCN Napoli SPA ile oyuncunun bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcuya, 2024-2025 sezonu için net 6.000.000 euro sezonluk ücret ödenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. pic.twitter.com/npfyYO3IXf— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 4, 2024
🦁 @victorosimhen9, Türkiye'nin en büyüğünde! 💛❤️#WelcomeToGalaOsimhen pic.twitter.com/qkaOHqJJNd— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 4, 2024