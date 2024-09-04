Son dakika spor haberi: Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Hücum bölgesi için Napoli'den Victor Osimhen'i 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna katan sarı-kırmızılı takım, Nijeryalı oyuncunun transferini resmen açıkladı. İşte Osimhen'in sözleşme detayları...

Galatasaray, İtalya Serie A ekibi Napoli'nin Nijeryalı santrforu Victor Osimhen'in geçici transferi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Victor James Osimhen ve kulübü Napoli ile oyuncunun bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcuya, 2024-2025 sezonu için net 6.000.000 avro sezonluk ücret ödenecektir." denildi.

Osimhen, geçen sezon İtalyan ekibi Napoli ile çıktığı 32 maçta 17 gol kaydetti.

İŞTE VICTOR OSIMHEN'İN SÖZLEŞME DETAYLARI:

"Profesyonel futbolcu Victor James Osimhen ve kulübü SSCN Napoli SPA ile oyuncunun bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Futbolcuya, 2024-2025 sezonu için net 6.000.000 Euro sezonluk ücret ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."