UEFA Şampiyonlar Ligi play-off'unda temsilcimiz Galatasaray, 3-2'nin rövanşında Young Boys'la karşı karşıya geliyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...

G.SARAY - YOUNG BOYS İLK 11'LER

G.Saray: Muslera, Barış Alper, Nelsson, Kaan Ayhan, Köhn, Torreira, Sara, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Batshuayi, Icardi.

Y. Boys: Keller, Blum, Ganvoula, Zoukrou, Hadjam, Monteiro, Lauper, Niasse, Colley, Camara, Ugrinic.

GALATASARAY - YOUNG BOYS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İstanbul'da oynanacak Galatasaray - Young Boys maçı 27 Ağustos Salı günü saat 22.00'de başladı. Karşılaşma TRT 1'den canlı yayınlanıyor.

NORVEÇLİ ESPEN ESKAS YÖNETİYOR

Galatasaray ile Young Boys arasında oynanacak mücadeleyi Norveç Futbol Federasyonu'ndan Espen Eskas yönetiyor. Espen Eskas'ın yardımcılıklarını Jan Erik Engan ile Jan Erik Engan yapıyor. Maçın dördüncü hakemi Mohammad Usman Aslam, VAR'da ise Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Rob Dieperink yer alıyor.

CİMBOM'UN AVRUPA'DAKİ 318. MAÇI!

Galatasaray, Young Boys karşılaşmasıyla Avrupa'da 318. maçına çıkıyor. Sarı-kırmızılılar oynadığı 317 müsabakada 113 galibiyet, 120 mağlubiyet ve 84 beraberlik aldı. Aslan bu karşılaşmalarda 429 gol atarken, kalesinde 475 gol gördü.

ELEMELERDE 33 MAÇ YAPTI

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 33 karşılaşmaya çıkan Galatasaray daha önce bu organizasyonda 17 kez de gruplarda mücadele etmeye hak kazandı. Sarı-kırmızılılar 7 kez direkt, 10 kez de elemelerden gruplara yükseldi.

Galatasaray'da, Young Boys müsabakasında geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki Sparta Prag maçından kırmızı kart cezalısı olan Teknik Direktör Okan Buruk ve Young Boys ile oynanan ilk maçta kırmızı kart gören savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı yer almayacak. Tedavisi süren Kolombiyalı futbolcu Davinson Sanchez'in de oynaması beklenmiyor.