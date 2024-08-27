Young Boys'un Galatasaray'a attığı gol ofsayta takıldı!
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Galatasaray sahasında Young Boys'la karşı karşıya geldi. Mücadelenin 31. dakikasında İsviçre ekibinin attığı gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. İşte o pozisyon... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 27.08.2024- 22:36 Güncelleme Tarihi: 27.08.2024- 22:53
UEFA Şampiyonlar Ligi play off turu rövanş maçında Galatasaray sahasında Young Boys'u ağırladı.
Mücadelede konuk takımın 31. dakikada Ebrima Colley ile attığı gol, VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
İşte o pozisyon:
*Görüntüler TRT 1'den alınmıştır.