UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off'unda Galatasaray, 3-2 kazandığı maçın rövanşında deplasmanda Sparta Prag ile karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılılar bu maçı kazanarak adını son 16'ya yazdırmak ve yoluna doludizgin devam etmek istiyor. Mücadelenin tüm detayları ve kritik maçın CANLI ANLATIMI haberimizde... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off maçında Çekya ekibi Sparta Prag, temsilcimiz Galatasaray'ı sahasında ağırlıyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...

SPARTA PRAG - G.SARAY İLK 11'LER

Sparta Prag: Vindahl, Vitik, Panak, Sorensen, Preciado, Laçi, Kairinen, Wiesner, Olatunji, Kuchta, Haraslin.

G.Saray: Muslera, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim, Berkan, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

SPARTA PRAG - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sparta Prag - Galatasaray maçı 22 Şubat 2024 Perşembe günü saat 23:00'te başladı. Mücadele Exxen'de canlı yayınlanıyor.

İNGİLİZ HAKEM DÜDÜK ÇALIYOR

Başkent Prag'daki Letna Stadı'nda oynanacak müsabakayı, İngiliz hakem Anthony Taylor yönetiyor. Taylor'ın yardımcılıklarını Gary Beswick ve Adam Nunn yapıyor.

Avrupa kupalarında sezona UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundan başlayan Galatasaray, sırasıyla Litvanya'nın Zalgiris, Slovenya'nın Olimpija ve Norveç'in Molde takımlarını geçerek gruplara kaldı. Almanya'nın Bayern Münih, Danimarka'nın Kopenhag ve İngiltere'nin Manchester United ekipleriyle yer aldığı A Grubu'nu 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle üçüncü sırada tamamlayan sarı-kırmızılı takım, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etme hakkı kazandı.

İLK MAÇ 3-2

"Kupa 2"ye play-off turundan dahil olan Galatasaray, Sparta Prag ile sahasında oynadığı ilk maçtan 3-2 galip ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, rakibi karşısında kazanması ve berabere kalması durumunda son 16 turuna yükselecek.

Galatasaray, son 10 resmi müsabakasından galibiyetle ayrılma başarısı gösterdi. Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'in 16. haftasından ertelenen EMS Yapı Sivasspor maçını 11 Ocak'ta oynadı. Galatasaray, 1-1 berabere biten bu müsabakadan sonra yaptığı 7 lig maçından galibiyetle ayrıldı. Galatasaray, bu süreçte Türkiye Kupası'nda oynadığı 2 maç ile Avrupa Ligi'nde yaptığı bir karşılaşmayı da kazandı.

NELSSON CEZALI

Galatasaray'da Sparta Prag ile oynanan ilk maçta kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Victor Nelsson müsabakada forma giyemiyor. Sakatlıkları bulunan yeni transfer Serge Aurier, Hakim Ziyech ve Tanguy Ndombele de maç kadrosunda yer almadı. UEFA'ya bildirilen listede isimleri yer almayan yeni transfer Derrick Köhn ile genç futbolcu Eyüp Aydın da maçta görev yapamıyor.

PRAG'DA 3 EKSİK

Sparta Prag'da da 3 futbolcu cezaları nedeniyle maçın kadrosunda bulunmadı. Çekya temsilcisinde ilk maçta kırmızı kart görerek cezalı hale gelen Matej Rynes ile sarı kart cezalıları Ladislav Krejci ve Veljko Birmancevic, maçta forma giyemiyor.