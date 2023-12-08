Galatasaray Adana Demirspor maçı canlı izle (Galatasaray-Yukatel Adana Demirspor canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'in 15. hafta açılış maçında Galatasaray sahasında Yukatel Adana Demirspor ile karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılılar bu maçı kazanarak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturmak istiyor. Adana temsilcisi ise 4 maçlık galibiyet hasretini dindirme peşinde... Mücadelenin tüm detayları ve maçın CANLI ANLATIMI haberimizde...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 08.12.2023- 21:12 Güncelleme Tarihi: 08.12.2023- 21:12