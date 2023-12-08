Trendyol Süper Lig'in 15. hafta karşılaşmasında Galatasaray ile Yukatel Adana Demirspor kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz...
GALATASARAY - A. DEMİRSPOR İLK 11'LER
G.Saray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Barış Alper, Kerem Demirbay, Torreira, Tete, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.
A. Demirspor: Shahrudin, Svensson, Semih, Pape Cisse, Yusuf Erdoğan, Badou Ndiaye, Emre Akbaba, Belhanda, Yusuf Sarı, Nani, M'Baye Niang.
GALATASARAY - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Galatasaray - Adana Demirspor maçı 8 Aralık Cuma günü saat 20:00'de başladı. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.
MUSLERA, BOEY VE OLIVEIRA SINIRDA
Galatasaray'da Adana Demispor maçı öncesinde 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-kırmızılılarda kaleci Fernando Muslera, Sacha Boey ve Sergio Oliveira, Adana Demirspor karşısında sarı kart görmesi durumunda Sivasspor mücadelesinde cezalı duruma düşecek
GALATASARAY'DA TEK EKSİK
Galatasaray'da, Alanyaspor maçında sakatlanan Kolombiyalı futbolcu Davinson Sanchez, Adana Demirspor karşısında oynayamıyor. Sanchez'in sol üst arka adale grubunda 2. derece zorlanma tespit edilmişti. 27 yaşındaki futbolcu, sakatlığından dolayı Manchester United ile Pendikspor karşılaşmalarında oynayamamıştı.