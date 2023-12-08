Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray sahasında Yukatel Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, "Buna penaltı veriliyorsa, bütün hakemler bu pozisyonların hepsine penaltı vermeli. Herkesin istediği standart olması." ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 15. hafta karşılaşmasında sahasında Yukatel Adana Demirspor'u 3-1 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Maça çok iyi başladık. Oyunu iyi yönettik. Adana Demirspor'a çok fazla pozisyon vermeden 2-0 yaptık. İlk yarının sonundaki penaltı golü... Kuralın ne olduğunu öğrenirsek, bu pozisyon penaltı mı daha iyi anlayacağız. Farklı statlarda, farklı kararlar veriliyor. Penaltı verilebilir, saygı duyuyorum. Buna penaltı veriliyorsa, bütün hakemler bu pozisyonların hepsine penaltı vermeli. Herkesin istediği standart olması.

Galibiyet önemliydi, liderlik koltuğuna oturduk. Kazanma serimizi 3 maça çıkardık. Kopenhag maçı öncesi moral oldu. Sakatlık olmadan burayı atlattık. Oyun olarak taraftarlarımıza zevk verdik. Adana Demirspor çok iyi bir takım. Burada kazandığımız için çok mutluyuz.

Parken Stadı'nda önemli bir maça çıkacağız. Şampiyonlar Ligi'ne devam etmek istiyoruz. İyi oyunculara sahibiz, gruplarda iyi maçlar oynadık. Son 16'da bu oyunları oynarız. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığımız futbol ileriye doğru bize ümit veriyor. İnşallah Türk futbolu için önemli bir gece olur. İkinci yol Avrupa Ligi ama bu aklımızda şu an yok.

Davinson Sanchez koşulara başladı. Her şey yolunda giderse pazar günü bizimle antrenman yapmasını düşünüyoruz. Sonra karar vereceğiz. Hakim Ziyech'i de yavaş yavaş deneyeceğiz. Pazar günü net şekilde durumlarını göreceğiz ve karar vereceğiz. Oyuncularımız oynamak istiyor. Ancak önemlisi sağlıklı ve %100 şekilde oynamaları.