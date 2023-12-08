Galatasaray - Yukatel Adana Demirspor maçında penaltı kararı! İşte o pozisyon
Trendyol Süper Lig'in 15. hafta açılış maçında Galatasaray sahasında Yukatel Adana Demirspor'u konuk etti. Mücadelenin 44. dakikasında topla buluşan Yusuf Sarı topu ceza sahası içine çevirdiği top Victor Nelsson'un koluna çarptı. VAR'dan gelen uyarı sonrası karşılaşmanın hakemi Abdülkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi. İşte o anlar...
Karşılaşmanın 44. dakikasında topla buluşan Yusuf Sarı topu ceza sahası içine çevirdiği top Victor Nelsson'un koluna çarptı. Maçın hakemi Abdülkadir Bitigen, VAR incelemesinin ardından penaltı noktasını gösterdi.