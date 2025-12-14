CANLI SKOR ANA SAYFA
Aspor Keşfet
Son Dakika
Simeone: Sörloth, onu ne kadar istediğimizi biliyor! Simeone: Sörloth, onu ne kadar istediğimizi biliyor! 15:10
F.Bahçe, Konyaspor maçının hazırlıklarını bitirdi F.Bahçe, Konyaspor maçının hazırlıklarını bitirdi 14:43
Edin Visca'ya diplomatik pasaport! Edin Visca'ya diplomatik pasaport! 14:38
Osimhen Chelsea'ye önerildi! Osimhen Chelsea'ye önerildi! 13:17
Beşiktaş ondan vazgeçmiyor! Beşiktaş ondan vazgeçmiyor! 12:51
Tedesco'nun aradığı kanat Brezilya'dan geliyor! Tedesco'nun aradığı kanat Brezilya'dan geliyor! 12:06
Daha Eski
İşte derbinin VAR hakemi! İşte derbinin VAR hakemi! 12:04
Galatasaray'dan TFF'ye başvuru! Galatasaray'dan TFF'ye başvuru! 11:30
Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı bilgileri Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı bilgileri 11:05
Fenerbahçe'den A Milli Takım'a çağrılacak mı? Fenerbahçe'den A Milli Takım'a çağrılacak mı? 11:02
Fenerbahçe'den Talisca hakkında karar! Fenerbahçe'den Talisca hakkında karar! 10:41
Fenerbahçe'ye dev müjde! O maçta sahada olacak Fenerbahçe'ye dev müjde! O maçta sahada olacak 10:11
van Dijk'tan Salah sözleri!
Osimhen Chelsea'ye önerildi!
Çılgın Sayısal Loto sonuçları | 13 Aralık
Kefirin bu faydalarını biliyor muydunuz?