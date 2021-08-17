19 Ağustos 2021, Perşembe
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Fatih Terim'in talebi doğrultusunda yabancı kontenjanına takılmamak adına uzun vadede yerli kaleci ile devam etmek isteyen sarı-kırmızılı yönetim, Göztepe'den Irfan Can Egribayat'ın transferi için resmen devreye girdi.
Daha önce Fransa'dan Nimes ve Metz, İspanya'dan da Real Betis ve Levante ekiplerinin takip ettiği genç oyuncu için Almanya'nın Union Berlin takımının da devrede olduğu biliniyor.
2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki file bekçisi Irfan Can Egribayat'ın transferi için 5 milyon euro bonservis bedeli talep eden Göztepe takas tekliflerine kapalı olduğunu Galatasaray'a iletti.
Galatasaray, Irfan Can Egribayat'ın transferi 2 milyon euro bonservis bedeli artı iki takas ile tamamlamayı planlıyordu. Transferin son gününe kadar süreci takip edecek olan Galatasaray, Göztepe'nin bonservis bedelinde indirime gitmesini bekleyecek.
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Irfan Can Egribayat hamlesi! Göztepe'nin kararı...
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, kaleye takviye yapma hedefinde. Sarı kırmızılılar, Süper Lig'de Gözytepe fotması giyen Irfan Can Egribayat'ın transferi için resmen devreye girdi. İzmir ekibinin yanıtı ise 5 milyon Euro oldu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Gelecek vaadeden bir transfer kaleci transfer yapmak isteyen Galatasaray, Göztepe'den Irfan Can Egribayat'ın transferi için resmen devreye girdi.
Fatih Terim'in talebi doğrultusunda yabancı kontenjanına takılmamak adına uzun vadede yerli kaleci ile devam etmek isteyen sarı-kırmızılı yönetim, Göztepe'den Irfan Can Egribayat'ın transferi için resmen devreye girdi.
Daha önce Fransa'dan Nimes ve Metz, İspanya'dan da Real Betis ve Levante ekiplerinin takip ettiği genç oyuncu için Almanya'nın Union Berlin takımının da devrede olduğu biliniyor.
2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki file bekçisi Irfan Can Egribayat'ın transferi için 5 milyon euro bonservis bedeli talep eden Göztepe takas tekliflerine kapalı olduğunu Galatasaray'a iletti.
Galatasaray, Irfan Can Egribayat'ın transferi 2 milyon euro bonservis bedeli artı iki takas ile tamamlamayı planlıyordu. Transferin son gününe kadar süreci takip edecek olan Galatasaray, Göztepe'nin bonservis bedelinde indirime gitmesini bekleyecek.
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