Domenico Tedesco: "Fatih Terim ile tanışmak ayrıcalık olacak"

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 3'üncü haftasında Galatasaray'ın konuğu olacak Schalke 04'te teknik direktör Domenico Tedesco ve oyunculardan Guido Burgstaller basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Takımın iki önemli isminin yokluğunda sahaya kaptan olarak kimin çıkacağı sorulması üzerine konuşan Tedesco, "Kaptanlık gibi gündemimiz yok. Yarın kimin kaptanlık yapacağını maç başlayınca göreceksiniz. Naldo takımın temel taşlarından birisi. Ancak başka tecrübeli oyuncularımız var. Onun gibi tecrübeli bir oyuncuyu arayacağız ama tecrübe eksiğini kapatabiliriz. Genç kalecimiz son maçta ik gol yemesine rağmen iyi performans ortaya koydu. Yarın ona da güvenimiz tam" diye konuştu.



"YARIN GÜRÜLTÜLÜ BİR ORTAM BEKLİYORUZ"

Türk Telekom Stadyumu'nda gürültülü bir ortam beklediklerini söyleyen Tedesco, "Takımda birçok genç oyuncusu olmasına rağmen iyi hazırlandık. Yarın gürültülü bir ortam bekliyoruz birçok oyuncumuz hazır değil belki ama bizde son antrenmanımızı gürültülü bir ortamda yaptık. Sonuçta futbol her yerde futboldur. Yarın bizi yüksek seviyede bekleyen bir rakip beklediğinden eminim" ifadelerini kullandı.



BundesLiga'da hafta sonunda aldıkları Werder Bremen alınan mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını belirten Tedescoi, "İkinci yarıda iyi oynamadık. Takımın arzusu iyi değildi. Bunu yarın düzeltmek istiyoruz. Bremen maçında iyi fırsatlar yakalamamıza rağmen gol bulamadık. Yarın çok daha iyi bir futbol ortaya koyacağımıza eminim" diye konuştu.



"FATİH TERİM İLE TANIŞMAK AYRICALIK OLACAK"

Fatih Terim'in Türkiye'de 'Büyük Hoca' olarak tanındığını bildiğini ifade eden Tedesco, "Fatih Terim'in çok büyük bir teknik adam olduğunu düşünüyorum. Ben İtalyan asıllıyım ve Fiorentina taraftarıyım. Onun orada 'Büyük Hoca' olarak tanındığını biliyorum. Kendisiyle el sıkışmak çok önemli olacaktır. Yarını heyecanla bekliyorum. Onunla tanışmak ayrıcalık olacaktır. Benim çok yakından takip ettiğim Garry Rodrigues gibi bir oyuncuları var. Eren ve Belhanda'yı da yakından takip ediyoruz. Bu isimlerin dışında Galatasaray'da bireysel olarak çok önemli oyuncuların olduğunu biliyoruz" şeklinde konuştu.



Oyuncuların yüzde 100 olarak hazır olmasının önemli olduğunu söyleyen Tedesco, "Takımın zinde olması önemli. Bazı oyuncularda bu durum biraz daha fazla oluyor. İstanbul'da ya da Bundesliga'da başka bir maça çıkın, bu önemli değil. Önemli olan oyuncuların yüzde 100 hazır olmaları ve performanslarını üst seviyede ortaya koymalarıdır" dedi.



GUİDO BURGSTALLER: "İÇ SAHA MAÇLARINI İZLEYİP, ORADAKİ ORTAMI ANALİZ ETTİK"

Galatasaray'ın iç sahada oynadığı maçların kasetlerini izlediklerini ifade eden Guido Burgstaller, "Galatasaray'ın oynadığı iç saha maçlarını izleyip, oradaki ortamı analiz ettik. Bu şekilde bir hazırlık yaptık bu karşılaşmaya. Sonuçta saha içinde antrenman yaparken, Galatasaray'ın maç görüntülerini izledik. Oyuncu değişiklikleri yapıldığı sırada çıkan sesten dolayı sanki stadın çatısı çökecek gibi hissediyorsunuz" dedi.



"BURADA OLMAYI HAK EDEBİLMEK İÇİN GEÇEN SEZON ÇOK ÇALIŞTIK"

Şampiyonlar Ligi'nde yer almak için çok çalıştıklarını belirten Burgstaller, "Burada olmayı hak edebilmek için geçen sezon çok çalıştık ve bunun tadını çıkarabilmeliyiz. Şu anda 4 puanımız var ve iyi durumdayız. Perşembe gününe kadar da Bundesliga'yı unutabildiğimiz için de mutluyum" diye konuştu.



Yarın oynanacak maçta forma giyecek olan takımın ikinci kalecisiyle ilgili de konuşan Burgstaller, "Kendisi çok iyi bir kaleci ve büyük bir yetenek. Bunu Almanya'da da kanıtladı. U21 Milli Takımı'yla bunu ortaya koydu. Son maçta 2 gol yemesine karşın kurtardığı pozisyonları unutmuyorum. Bizim ona güvenimiz yüksek. Bu güveni boşa çıkarmayacağına da eminiz" ifadelerini kullandı.



"ÖZGÜVENİMİZİ GERİ KAZANMALIYIZ"

Gol yollarında yaşanan sıkıntılarla ilgili de konuşan Burgstaller, "Bunun herhangi bir formülü yok. Önemli olan sürekli olarak kafanızı dik tutmanız. Bremen maçında golleri atamadık. Ama antrenmanda her şeyi ortaya koyarak özgüvenimizi geri kazanmalıyız. Yarın ilk fırsat geldiğinde ben ya da takımdan bir başka arkadaşımız bu fırsatı değerlendirecektir ve özgüvenimiz yerine gelecektir" şeklinde konuştu.