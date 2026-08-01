FC Tokyo-Borussia Dortmund maç bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni sezon öncesi kamp çalışmalarını sürdüren Japonya temsilcisi FC Tokyo ile Almanya Bundesliga devi Borussia Dortmund, dostluk müsabakasında karşı karşıya geliyor! Sezonun resmi başlangıcı öncesinde son durumlarını değerlendirmek isteyen iki güçlü ekip, zorlu randevuda hem taktiksel kurgularını sınayacak hem de kadroya katılan yeni transferler ile genç yeteneklerin performansını gözlemleme fırsatı bulacak. Karşılaşmada yıldız isimlerin sahaya çıkıp çıkmayacağı futbolseverler tarafından heyecanla takip edilirken; dev maçın tarihi, başlama saati ve yayın kanalı mercek altına alınıyor. İşte FC Tokyo-Borussia Dortmund hazırlık maçına dair tüm detaylar!