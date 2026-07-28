Fransa Milli Takımı'nda Zinedine Zidane dönemi başladı!

Son olarak FIFA 2026 Dünya Kupası'nı 4. sırada bitiren Fransa'da teknik direktör Didier Deschamps ile yollar ayrılmıştı. Fransa Milli Takımı'nda yeni teknik direktörün kim olacağı büyük merak konusu haline gelirken oldukça flaş bir gelişme yaşandı. Horozlar'ın yeni hocası Zinedine Zidane oldu.