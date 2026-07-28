Fenerbahçe, kamp çalışmalarıyla ilgili son gelişmeleri duyurdu. Sarı-lacivertliler, N'Golo Kante'nin sağlık kontrolünden geçtiğini ve Samandıra'da çalışmalara başlayacağını açıklarken, Sidiki Cherif'in yaşadığı ağrılar nedeniyle kamp kadrosunda yer almadığını bildirdi.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kamp çalışmalarını sürdüren futbolcularıyla ilgili son durumu paylaştı.

Sarı-lacivertli kulüp, N'Golo Kanté'nin sağlık kontrolünden geçtiğini ve çalışmalarına Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde başlayacağını duyurdu.



KANTE KONTROLDEN GEÇTİ

Kulüpten yapılan açıklamada, Fransız yıldızın sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildiği belirtilerek, "Kanté, bu sabah sağlık kontrolünden geçmiş olup, çalışmalarına Samandıra Can Bartu Tesislerimizde başlayacaktır" ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe ayrıca genç futbolcu Sidiki Cherif'in son durumuyla ilgili de bilgilendirme yaptı. Cherif'in son antrenmanda yaşadığı ağrılar nedeniyle kamp kadrosunda yer almadığı açıklandı.



SIDIKI CHERIF AÇIKLAMASI

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Sidiki Cherif, son antrenmanda yaşadığı ağrılar nedeniyle kamp kadrosunda yer almamaktadır. Oyuncumuzun sağlık durumu sağlık heyetimiz tarafından yakından takip edilmektedir" denildi.

Fenerbahçe sağlık ekibinin, Sidiki Cherif'in durumuyla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiği ve oyuncunun tedavi sürecinin devam ettiği öğrenildi.