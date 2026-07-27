Turuncu-yeşilli ekip, forvet oyuncusu Güven Yalçın'ın sözleşmesinin karşılıklı anlaşma sağlanarak feshedildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Güven Yalçın'ın sözleşmesi, karşılıklı anlaşma sağlanarak feshedilmiştir. Kulübümüze katkılarından dolayı Güven Yalçın'a teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Geçtiğimiz sezon Alanyaspor kadrosuna katılan 27 yaşındaki futbolcu, turuncu-yeşilli formayla 34 resmi karşılaşmada görev alırken, 9 gol kaydetti.

