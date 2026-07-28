Trabzonspor'da sağ kanat takviyesi için sürpriz bir iddia gündeme geldi. Sabah'ın haberine göre; Beşiktaş'ın, Mohamed Salah'ı kadrosuna katması durumunda yönetimin, siyah-beyazlı formayı giyen Vaclav Cerny için devreye gireceği öğrenildi. Çekyalı oyuncu, geçen sezon Kartal'a imza atmadan önce de Trabzonspor'un transfer listesinin üst sıralarında yer alıyordu. Siyah-beyazlıların, yabancı kontenjanı nedeniyle 28 yaşındaki oyuncu için gelecek teklifleri değerlendirmeye alabileceği ifade edildi.