Bundesliga'nın final haftasında dev mücadele için nefesler tutuldu! Eintracht Frankfurt, Frankfurt Arena'da Stuttgart'ı ağırlıyor. Ev sahibi Frankfurt, 43 puanla 8. sırada bulunuyor ve Avrupa kupalarına katılım hayalini son maçta gerçekleştirmek istiyor. Karşısında ise Şampiyonlar Ligi biletini garantilemek isteyen Stuttgart var. 61 puanla 4. sırada yer alan konuk ekip, zorlu Frankfurt deplasmanından galibiyetle ayrılarak üst sıralardaki yerini korumayı hedefliyor. Her iki takım için de kritik öneme sahip bu karşılaşma, sezonun son haftasının en çekişmeli maçlarından biri olacak. Taraftarlar merakla maçın yayın saatini ve kanalını araştırıyor. Peki, bu dev kapışma ne zaman oynanacak ve hangi kanaldan canlı izlenebilecek?

Bundesliga'da geleneksel olarak tüm son hafta maçlarının aynı anda başlayacağı cumartesi mesaisinde, her iki takım adına da telafisi olmayan bir 90 dakika oynanacak. Ev sahibi Eintracht Frankfurt, sezonun son virajında istikrarsız bir görüntü çizse de topladığı 43 puanla hâlâ Avrupa potasını zorluyor. Taraftarının oluşturacağı coşkulu ve baskılı atmosferi arkasına alacak olan Frankfurt, güçlü rakibini önde basarak durdurmayı ve evinde sezonu moralli kapatmayı hedefliyor. Konuk ekip VfB Stuttgart cephesinde ise tüm hesaplar Şampiyonlar Ligi üzerine kurulu. Teknik direktör Sebastian Hoeness yönetiminde harika bir sezonu geride bırakan kırmızı-beyazlılar, 61 puanla 4. sırada yer alıyor. Ancak aynı puana sahip en yakın takipçileri Hoffenheim'ın önünde sadece 5 averajlık bir avantaja sahipler. Hata yapmaları halinde kendilerini bir anda Devler Ligi potasının dışında bulabilecek olan Stuttgart, geçtiğimiz hafta Leverkusen'i 3-1 deviren kadrosuna ve oyun disiplinine güvenerek Frankfurt deplasmanından zaferle ayrılmak istiyor. İşte Eintracht Frankfurt-Stuttgart maçının detayları!

Eintracht Frankfurt-Stuttgart MAÇI NE ZAMAN?

Bundesliga'nın 34. haftası kapsamındaki Eintracht Frankfurt-Stuttgart maçı, 16 Mayıs Cumartesi günü oynanacak. Kritik mücadele Türkiye saati ile 16.30'da başlayacak.

Eintracht Frankfurt-Stuttgart MAÇI HANGİ KANALDA?

Eintracht Frankfurt-Stuttgart maçı S Sport Plus (konferans yayını) ve TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Eintracht Frankfurt-Stuttgart MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Eintracht Frankfurt: Zetterer; Kristensen, Amenda, Koch, Brown; Uzun, Skhiri, Hojlund; Doan, Kalimuendo, Bahoya

Stuttgart: Nubel; Hendriks, Chabot, Mittelstadt; Leweling, Chema, Stiller, Fuhrich; Nartey; Undav, Demirovic