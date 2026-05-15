Damac FC-Al Fayha maçı ne zaman? Saati ve yayın kanalı!

Suudi Arabistan Pro Lig'de kritik bir mücadele yaşanıyor. 33. hafta karşılaşmasında Damac FC, evinde Al Fayha'yı konuk ediyor. 26 puanla 15. sırada bulunan Damac FC, düşme hattından sadece averajla kurtulmuş durumda ve bu maçtan galibiyetle ayrılmak zorunda. Ev sahibi ekip için her puan hayati önem taşırken, Al Fayha ise rahat bir konumda. Orta sıralarda yer alan ve küme düşme endişesi yaşamayan konuk takım, sezonu ilk 10 içinde tamamlama hedefiyle sahaya çıkacak. Suudi Arabistan futbolunun heyecan dolu mücadelesinde Damac FC - Al Fayha maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte maç saati, yayın bilgileri ve takımların son durumu.