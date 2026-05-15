Siyah-beyazlılar Süper Lig'de hüsranlarla dolu sezonu bu akşam Rize'de kapatıyor. Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

Karşılaşmayı kadın hakem Asen Albayrak'ın yöneteceği açıklandı. Albayrak'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ve Murat Şeker yapacak. Sezonu 4'üncü sırada bitirmesi önceden kesinleşen Kartal, prestijden öte anlam taşımayan karşılaşmada Çaykur Rizespor'u mağlup ederek sezonu 3 puanla noktalamayı hedefliyor.

İŞTE ÇAYKUR RİZESPOR-BEŞİKTAŞ MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ:

Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat, Mocsi, Samet, Hojer, Olawojin, Taylan, Mebude, Mihaila, Laçi, Sowe

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan, Asslani, Orkun, Olaitan, Cerny, Toure, Mustafa

KAPTAN REKOR PEŞİNDE

Fotomaç'ın haberine göre, bu sezon Süper Lig'de 8 gol kaydeden kaptan Orkun, kariyerinde en fazla gol attığı iki lig sezonundan birini yaşıyor. 2022-2023 sezonunda Feyenoord formasıyla Hollanda Ligi'nde bir sezonda 8 gol atmayı başaran 25 yaşındaki yıldız, bu akşam fileleri havalandırması durumunda bu rekorunu kıracak. Orkun tüm kulvarlarda 40 maçta 10 gol kaydetti.

HAZIRLIKLAR TAMAM

Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan ve yaklaşık 1 saat süren idman 5'e 2 top kapmayla başlarken, taktiksel çalışmalarla sona erdi.

BEŞİKTAŞ'TA 3 EKSİK VAR

Siyah-beyazlılarda 3 oyuncu forma giyemeyecek. Sezonu kapatan Kartal Kayra, teknik heyetten özel izin alan Felix Uduokhai ve adale gruplarındaki ağrı şikayeti nedeniyle Hyeon-Gyu Oh, sezonun son maçında takımdaki yerlerini alamayacak.