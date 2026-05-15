Hearts, Ada'da yeni peri masalı yazmaya 90 dakika uzakta

1874 yılında kurulan Edinburgh temsilcisi, İngiltere Premier Lig'de Leicester City'nin 10 yıl önce büyük bir sürprize imza atarak şampiyon olduğu Ada futbolunda, "Old Firm" olarak bilinen Celtic ve Rangers'ın 41 yıllık hegemonyasını yıkmaya çok yakın.

İskoçya'da 40 yıl önce yine son haftaya lider giren ancak Dundee'ye son maçta 2-0 yenilerek şampiyonluğu Celtic'e kaptıran Hearts, bu kez taraftarlarına hayal kırıklığına uğratmak istemiyor.

1984-85 sezonuna Alex Ferguson'un teknik direktörlüğünü yaptığı Aberdeen'in son farklı şampiyon olduğu İskoçya'da, Celtic 22, Rangers 18 kez kupayı müzesine götürdü.

66 YILLIK ŞAMPİYONLUK ÖZLEMİ

Tarihinde 4 şampiyonluğu bulunan Hearts, ligdeki son zaferini 1959-60 sezonunda yaşadı.

1950-60 arasında en başarılı dönemlerinden birini yaşayan başkent temsilcisi, 2 lig, 4 Lig Kupası ve 1 İskoçya Kupası'nı müzesine götürdü.

2013'te mali kriz nedeniyle kayyuma devredilen, taraftarlarının büyük fedakarlığıyla ekonomik zorlukları aşan Hearts, geçen sezon ilk 11 maçının 10'unu kazandıktan sonra büyük bir düşüş yaşayan Aberdeen örneğinde olduğu gibi nefesi tükenmeden son haftaya kadar geldi.

TONY BLOOM'DAN 10 MİLYON STERLİNLİK YATIRIM

Premier Lig ekiplerinden Brighton Hove Albion'ın sahibi Tony Bloom, 2025 yazında 10 milyon sterlinlik bir yatırımla kulübün yüzde 29'luk hissedarı oldu.

Belçika'da Union Saint-Gilloise'ı ikinci ligdeyken alan ve 90 yıl sonraki ilk şampiyonluğuna taşıyan Bloom'un Norveç 2. Ligi'nden transfer ettiği Claudio Braga bu sezon attığı 17 golle takımın başarısında önemli rol oynadı.

- Celtic, 56. şampiyonluk peşinde

Maaş bütçesi Hearts'ın 5 katından fazla olan Celtic, ezeli rakibi Rangers ile paylaştığı 55'er lig şampiyonluğunu lehine değiştirmek istiyor.

Son 15 şampiyonluğun 14'ünü kazanan Celtic, bu sezon Hearts karşısında hiç galip gelemedi.

İki takımın ligde oynadıkları 3 maçın 2'sini başkent ekibi kazanırken, biri de berabere bitti.

O'NEİLL, TAKIMI YENİDEN YARIŞA SOKTU

İstikrarsız bir sezon geçiren Celtic, bu sezon 4 kez teknik direktör değişikliğine giderken, 74 yaşındaki Martin O'Neill'i ikinci kez göreve getirdi.

Sezona Brendan Rodgers ile başayan Celtic, ekim ayında Hearts'a karşı alınan 3-1'lik mağlubiyetin ardından deneyimli teknik adamı kovarken O'Neill kulübe zaman kazandırdı.

O'Neill ile 8 maçın 7'sinin kazanan yeşil-beyazlı takım, kulübeyi Wilfried Nancy'ye teslim etti ancak iç sahadaki ilk maçta Hearts'a 2-1 yenildi.

Alınan kötü sonuçların ardından 33 gün sonra Nancy ile de yollarını ayıran Glasgow ekibi, yeniden O'Neill'i takımın başına getirerek şampiyonluk yarışına dahil oldu.

İrlandalı teknik adam, ikinci döneminde çıktığı 25 maçta, 18 galibiyet, 4 beraberlik elde etti.

MURRAY, TEPKİ ÇEKME UĞRUNA HEARTS'A DESTEK VERDİ

Hearts'a şampiyonluk yolunda destek verenlerden biri de kulübün ezeli rakibi Hibernian taraftarı olduğu bilinen İskoç tenisçi Andy Murray oldu.

Kariyerinde 3 grand slam şampiyonluğu bulunan Murray, İskoç futbolunun iyiliği için Hearts'ın kazanmasının iyi olacağını belirterek, "Bunu söylediğim için muhtemelen topa tutulacağım ama şahsen Hearts kazanabilirse bunun İskoç futbolu için iyi bir şey olacağını düşünüyorum. Celtic veya Rangers dışında bir takımın ligi kazanmasının üzerinden çok uzun zaman geçti. İnsanlar bana İskoç futbolu hakkında sorular soruyor ve bu normalde hiç olmaz. Dolayısıyla buna yönelik açıkça büyük bir ilgi var." ifadelerini kullandı.

ŞAMPİYONLUK İÇİN HEARTS'A BERABERLİK BİLE YETECEK

Ligde iki takım arasında bir puan fark bulunuyor.

Hearts topladığı 80 puanla lider durumda yer alırken, ikinci sıradaki Celtic ise 79 puan topladı.

Şampiyonluk için Hearts'a beraberlik bile yetecek.

Celtic ise şampiyonluk serisini sürdürmek için sadece kazanmak için sahaya çıkacak.