İngiltere Premier Lig'de Şampiyonlar Ligi yarışı kızışıyor! 37. hafta mücadelesinde Aston Villa ile Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi biletini garantilemek için Villa Park'ta karşı karşıya geliyor. Her iki takım da 59 puanla yan yana gelirken, averaj üstünlüğüyle 4. sırada bulunan Liverpool, deplasmanda puan kaybetmeme hesabı yapıyor. Ev sahibi Villa ise kazanarak rakibini geçmeyi ve ilk 4'e yükselmeyi hedefliyor. Peki Aston Villa - Liverpool maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte maç öncesi tüm detaylar.

Premier Lig'de sezonun en kritik ve stratejik 90 dakikalarından biri Birmingham'da sahne alacak. Ev sahibi Aston Villa, Unai Emery yönetiminde rüya gibi bir sezonu geride bırakırken, hafta içi oynayacağı UEFA Avrupa Ligi finali öncesi ligdeki kaderini de çizmek niyetinde. 59 puanla 5. sırada bulunan ve Liverpool'un sadece averajla gerisinde yer alan Birmingham ekibi, taraftarının yaratacağı müthiş atmosferle maça baskılı başlayarak Şampiyonlar Ligi kapısını ardına kadar aralamak istiyor. Konuk ekip Liverpool cephesinde ise Arne Slot'un ilk sezonunda Şampiyonlar Ligi biletini riske atmama mücadelesi veriliyor. Son haftalarda inişli çıkışlı bir grafik sergileyen ve Avrupa defterini erken kapatan Merseyside ekibi, tüm odağını lige çevirmiş durumda. İşte Aston Villa-Liverpool maçının detayları!

Aston Villa-Liverpool MAÇI NE ZAMAN?

İngiltere Premier Lig!'in 37. haftası kapsamındaki Aston Villa-Liverpool maçı, 15 Mayıs Cuma günü oynanacak.

Aston Villa-Liverpool MAÇI SAAT KAÇTA?

Villa Park'taki bu dev randevu Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak.

Aston Villa-Liverpool MAÇI HANGİ KANALDA?

Aston Villa-Liverpool maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Aston Villa-Liverpool MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Aston Villa: Martinez; Cash, Konsa, Mings, Digne; Lindelof, Tielemans; McGinn, Rogers, Buendia; Watkins

Liverpool: Mamardashvili; Jones, Konate, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Wirtz, Szoboszlai, Gakpo; Isak