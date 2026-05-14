Haberler

Haberler Haberleri

Süper Loto açıklandı mı? 14 Mayıs Süper Loto sorgulama ekranı

Süper Loto açıklandı mı? 14 Mayıs Süper Loto sorgulama ekranı

Süper Loto'da bu hafta rekor ikramiye! Milli Piyango İdaresi'nin düzenlediği çekilişte tam 796 milyon 183 bin 364 TL büyük ikramiyenin sahibini arıyor. 14 Mayıs 2026 Perşembe günü gerçekleşecek çekilişte 60 numara arasından 6 doğru tahminde bulunan şanslı oyuncu milyoner olacak. Türkiye'nin en çok kazandıran şans oyunlarından Süper Loto'da haftanın kazanan numaraları ve talihli isim bu akşam belli olacak. Peki büyük ikramiye hangi ile gidecek? Süper Loto çekilişi saat kaçta yapılıyor? İşte detaylar ve canlı sonuç takibi haberimizde.

A Spor

Giriş Tarihi: 12.05.2026 22:22

Paylaş





ABONE OL

Süper Loto her hafta olduğu gibi bu hafta da milyonlarca lira dağıtmaya devam ediyor. Haftanın 3 günü (Salı, Perşembe, Pazar günleri) gerçekleşen çekilişte, kazanan numaralar merakla takip ediliyor. 6 bilen kimse olmaması halinde bir sonraki çekilişe devredilen büyük ikramiye, bu hafta 796 milyon lirayı aştı. Peki haftanın kazandıran numaraları belli oldu mu? Bu haftanın şanslı numaralarını sizler için haberimizde derledik. İşte 14 Mayıs Perşembe Süper Loto sonuçları...

SÜPER LOTO SONUÇLARI 14 MAYIS PERŞEMBE



Milli Piyango İdaresi'nin 14 Mayıs Perşembe tarihli Süper Loto çekilişi saat 21.30'da gerçekleştirilecek. Haftanın talihlisi ve kazanan numaralar belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

SONRAKİ SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri düzenlenen Süper Loto'nun bir sonraki çekilişi, 17 Mayıs Pazar günü düzenlenecek.

Süper Loto kazanan numaralar 14 Mayıs 2026

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango mobil uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

Sen Seç modunda, 60 adet Süper Loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabilirsin.

Sistem Oyunu modunda en az 7, en çok 14 adet numara seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da artırabilirsin.

Süper Loto haftada 3 gün: salı, perşembe ve pazar günleri saat 21.30'da çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

Çekilişler, her gün belirlenen saatte millipiyangoonline.com üzerinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanır.

ASpor CANLI YAYIN