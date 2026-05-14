Stadyumda 50 bin kişiye Aşkın Olayım söyletmek nasıl bir his? Mauro Icardi: "İnanılmaz bir şey. Maç sonundaki o duygu yüklü şarkının söylenmesi... 4 yılda yaşananlar, şampiyonluklar. Kelimeler yetmiyor. İnanılmaz bir şey. Onlara ve gösterdikleri sevgiye, sahada karşılık vermeye çalıştım. Zorlu bir sakatlığım vardı ama Avrupa ve Türkiye'nin zirvesine geldik. Elimden geleni yapmak beni çok onore ediyor. Tüm oyuncular bugün Galatasaray'ın çok büyük bir takım olduğunu biliyor. Her an, her gün burada çok büyük keyif alıyorum. Elimden geleni yapmaya devam edeceğim son ana kadar."