Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de üst üste 4. kez şampiyonluğa ulaşırken takımın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, kulüp kanalına özel açıklamalarda bulundu. Futbolcunun özellikle ezeli rakipleri Fenerbahçe hakkındaki sözleri dikkat çekti. İşte detaylar...
Galatasaray formasını terleten Mauro Icardi, kulübün YouTube hesabına açıklamalarda bulundu. İşte Icardi'nin açıklamalarının tümü:
"Çok mutluyum. Türkiye'ye geldiğimden bu yana hep söylüyorum, zor bir anda gelmiştim. Önceki yılda istediğimiz kadar başarılı olamadık. Bana güvenen insanların sözüyle buraya geldim ve onlara bir söz verdim. Onlardan en önemlisi Erden Timur'du. 4 yılda tarih yazdık. Fatih Terim'in yıllar önce kırdığı rekoru egale ettik. Çok büyük onur ve gurur duyuyoruz."
"Rahatladım doğrusu. (Antalyaspor maçındaki son düdük) Bu sezon beklediğimiz kadar kolay değildi. Türkiye şampiyonu olarak sezona başladık ama uzun bir yol bu. Bizim gibi takımlar hırslı olmalılar çünkü çok üst düzey oyunculardan oluşuyor. Kupadan elenmekte de üzücüydü. Şampiyon olduğumuzda herkes bir "Oh" dedi diye düşünüyorum."
"Çok yeni girmiştim maça enerjim vardı bol bol. Noa'nın uzun pasını aldım. Gol atmamız lazımdı. Ben çok mücadeleci biriyim zaten. Kaan'ı gördüm orda çok atmasını istedim golü. Çok özel bir insan. Ben de normalde gol atmak istiyordum. En önemlisi takımın kazanması. Çok kıymetliydi galibiyet."
Stadyumda 50 bin kişiye Aşkın Olayım söyletmek nasıl bir his?
Mauro Icardi: "İnanılmaz bir şey. Maç sonundaki o duygu yüklü şarkının söylenmesi... 4 yılda yaşananlar, şampiyonluklar. Kelimeler yetmiyor. İnanılmaz bir şey. Onlara ve gösterdikleri sevgiye, sahada karşılık vermeye çalıştım.
Zorlu bir sakatlığım vardı ama Avrupa ve Türkiye'nin zirvesine geldik. Elimden geleni yapmak beni çok onore ediyor. Tüm oyuncular bugün Galatasaray'ın çok büyük bir takım olduğunu biliyor. Her an, her gün burada çok büyük keyif alıyorum. Elimden geleni yapmaya devam edeceğim son ana kadar."
"Arkadaşlarım ve ailem, geldiklerinde inanamıyorlar. Bu kadar sevgi gösterisi... Karşılıklı bir sevgi de var. Benim için 'Bir nesli Galatasaraylı yaptı' dediklerinde gerçekten gurur duyuyorum. Anlatılamaz. Bunun yerini tutacak bir şey yok. Benim şarkımı söylemeleri, Icardi olmak istemeleri futbolun ötesinde bir şey. Türkiye'den gittiğim zaman muhtemelen kalbimde taşıyacağım en büyük hazine bu olacaktır."
"Sakatlık yaşadım ve insanlar ağladı. Türkiye'yi, Galatasaray'ı temsil etmekten ve bunca insanın duygularını yansıtmaktan gerçekten gurur duyuyorum."
"Son 4 yılda gerçekten birçok rekor kırdık. Galibiyet rekoru, gol yememe rekoru, gol rekoru, puan rekoru da kırdık. Tüm oyuncuların takım için mücadele etmesi anahtardı. Oyuncuların tek başına kazanamayacağını kabul edip teknik ekibin kararlarına saygı duyması da önemliydi. Bunu devam ettirmemiz gerekiyor. Bu mentaliyeti devam ettirmemiz gerekiyor. Tekrar şampiyon olmayı, Şampiyonlar Ligi'nde final oynamayı, kupayı almayı hedeflemeliyiz. Şampiyon olmaya devam etmemiz gerekiyor."
"FENERBAHÇE MAÇINDAN SONRA..."
"Çok inişli ve çıkışlı bir sezondu. Fenerbahçe maçından sonra rahatladık. Samsun'da da gördük, takım rehavet içerisindeydi ama Fenerbahçe maçı diyebilirim şampiyon olduğumuz maç."
4 sezonda en unutamadığı gol:
Mauro Icardi: "Çok gol var. (Gülerek) Santrforlar için her gol önemlidir. Derbiler bu ülkede farklı yaşanıyor ve derbi golleri diyebilirim. Taraftar için biliyorum, Fenerbahçe maçında sonradan oyuna girdikten sonra attığım gol, formamı göstermiştim. Bayern Münih'e attığım panenka, Trabzonspor'a attığım kafa golü, Manchester United'a attığım gol... Tarihi bir stadyumda Manchester United'ı yenmek... Bir tane özel gol yok."
"RAMS Park, rakipler için "Cehenneme hoş geldin." oluyor. RAMS Park için bir kelime yetmiyor. İnanılmaz, sıra dışı. 50 bin kişinin marşlar söylemesi, rakibe top geçtiğinde ıslıklaması... İnanılmaz."
"Buraya (RAMS Park) kimi davet ettiysem, büyülenmiş olarak ayrıldı."
"Söylediğim şeyler, anlatması gerçekten çok zor. Futbolun dışından insanların buradaki sevgisi açıklanamaz. Futbolun çok ötesinde. Her şeyiyle gerçekten çok sevdiğim büyüleyici bir şehir burası."