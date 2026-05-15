Damac FC-Al Fayha maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

Suudi Arabistan Pro Lig'de kritik bir mücadele yaşanıyor. Ligin 33. haftasında Damac FC, evinde Al Fayha'yı ağırlayacak. Düşme hattında tehlikeli sularda yüzen Damac FC, 26 puanla 15. sırada bulunuyor ve averajla ligde kalma mücadelesi veriyor. Takım için bu maç adeta final niteliğinde. Karşısında ise sezonunu rahat geçiren ve orta sıralarda konumlanan Al Fayha var. Misafir ekip her ne kadar küme düşme tehdidi yaşamasa da sezon sonu sıralamasını iyileştirmek ve ilk 10'a girmek istiyor. Ev sahibi Damac FC'nin galibiyetten başka seçeneği yok gibi görünüyor. Peki bu kritik karşılaşma ne zaman oynanacak? Maç saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte Damac FC - Al Fayha maçının tüm detayları.