Trendyol Süper Lig'in son haftasında Beşiktaş, Çaykur Rizespor deplasmanına çıkıyor. Sezonu dördüncü sırada tamamlamayı garantileyen Sergen Yalçın yönetimindeki siyah-beyazlılarda, Kartal Kayra, Felix Uduokhai ve Hyeon-Gyu Oh forma giyemeyecek. Bu sezon taraftarına hayal kırıklığı yaşatan Beşiktaş, sezon finalini zaferle kapatmak istiyor. Ev sahibi Çaykur Rizespor ise averajla önünde olduğu Konyaspor'u geride bırakarak sezonu ilk 8'de tamamlama mücadelesi verecek. Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte maç öncesi merak edilen tüm detaylar, muhtemel 11'ler ve karşılaşmayla ilgili son gelişmeler.

Beşiktaş, Süper Lig 2025-2026 sezonunu Karadeniz deplasmanında kapatıyor. Haftalar süren şampiyonluk yarışının ardından hüsranla dolu bir sezon geçiren Kartal, sezonun 34. ve son haftasında Karadeniz temsilcisi Çaykur Rizespor ile kozlarını paylaşacak. Siyah-beyazlılar, inişli çıkışlı geçen bu maratonu Rize deplasmanında galibiyetle kapatıp taraftarına güzel bir veda sunmak isterken; ligin güçlü ekiplerinden Rizespor ise evindeki son maçta sekizinciliğini garantilemek istiyor. Türk futbolu için tarihi bir ana da sahne olacak bu mücadelede, ilk kez dört büyüklerden birinin maçını bir kadın orta hakem yönetecek. İşte Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçının detayları!

ÇAYKUR RİZESPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'in final haftasındaki Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçı, 15 Mayıs Cuma günü oynanacak.

ÇAYKUR RİZESPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Rize'deki Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

ÇAYKUR RİZESPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş için sezona veda randevusu olan maç, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

ÇAYKUR RİZESPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat, Mocsi, Samet, Hojer, Olawojin, Taylan, Mebude, Mihaila, Laçi, Sowe

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan, Asllani, Orkun, Olaitan, Cerny, Toure, Mustafa

ÇAYKUR RİZESPOR-BEŞİKTAŞ MAÇININ HAKEMİ KİM?

Çaykur Rizespor-Beşiktaş karşılaşmasını Asen Albayrak yönetecek. Albayrak, Süper Lig tarihinde dört büyük kulüpten birinin müsabakasında düdük çalan ilk kadın orta hakem olarak tarihe geçecek.

ÇAYKUR RİZESPOR-BEŞİKTAŞ MAÇININ VAR HAKEMİ KİM?

Karşılaşmanın VAR (Video Yardımcı Hakem) kadrosu TFF tarafından henüz resmi olarak ilan edilmedi.

48. RANDEVU

Beşiktaş ile Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Rize'de oynanacak maçla, 48. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında ligde oynanan 47 maçın 30'unu siyah-beyazlı takım kazanırken 8'inden ise Karadeniz temsilcisi galibiyetle ayrıldı. Taraflar, 9 karşılaşmada berabere kaldı. Söz konusu maçlarda Beşiktaş, 94 kez fileleri havalandırırdı. Çaykur Rizespor ise 46 gol kaydetti.

BEŞİKTAŞ'IN RİZE DEPLASMANI KARNESİ

Siyah-beyazlı ekibin, Rizespor'a konuk olduğu ligdeki 23 maçta galibiyet sayısında 14-5 üstünlüğü bulunuyor. İki takım arasındaki 4 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş, Rize'de oynanan maçlarda 43 kez rakip ağları sarsarken, kalesinde ise 26 gol gördü. Bu arada, 1987-1988 sezonunda Rize'de oynanması gereken müsabaka, Çaykur Rizespor'un cezası nedeniyle Ankara'da yapılmış ve Beşiktaş 3-0 kazanmıştı.

DEPLASMANDA SON 10 MAÇTA KAYBETMEDİ

Siyah-beyazlılar, Rizespor ile deplasmanda oynadığı son 10 karşılaşmada mağlubiyet yaşamadı. Beşiktaş, söz konusu maçların 7'sini kazandı, 3'ünden beraberlikle ayrıldı. Karadeniz ekibi, ligde iç sahada Beşiktaş'a karşı son galibiyetini 10 Eylül 2005'te 1-0'lık skorla elde etti.

FARKLI SONUÇLAR

İki ekip arasında ligde oynanan maçlarda en farklı galibiyeti Beşiktaş aldı. Siyah-beyazlılar, 2020-2021 sezonunda evinde oynadığı müsabakada Karadeniz ekibini 6-0 yendi. Takımların 2000-2001 sezonunda Rize'de yaptığı lig maçında ise Beşiktaş, tarihi bir yenilgi yaşadı. Yeşil-mavili takım, 11 Şubat 2001'de yapılan karşılaşmada siyah-beyazlıları 5-1 mağlup etti. Beşiktaş'ın 8 Nisan 2019'da Rize'de 7-2 kazandığı karşılaşmada filelere giden toplam 9 gol, ligde geride kalan 46 müsabaka içinde bir maçtaki en yüksek skor olarak tarihteki yerini aldı. Ayrıca Beşiktaş, 20 Aralık 2003'teki lig karşılaşmasını 5-3 kazanırken, filelere toplam 8 gol gitti.