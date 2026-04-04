İspanya La Liga'nın 30. haftasında Mallorca evinde Real Madrid'i ağırladı.

Mallorca çekişmeli maçtan 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Ev sahibi ekibin galibiyet golleri 42. dakikada Manu Morlanes ve 90+1. dakikada Vedat Muriqi'den geldi. Real Madrid'in tek sayısını ise 88. dakikada Eder Militao kaydetti.

Milli futbolcu Arda Güler ilk 11'de başladığı müsabakada 72 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Mallorca 31 puana yükseldi. Şampiyonluk yarışında kritik bir kayıp yaşayan Real Madrid ise 69 puanda kaldı.