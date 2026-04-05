Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinde sakatlanan ve karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna devam edemeyen Amir Murillo'nun son durumuyla ilgili açıklama yaptı. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçe maçında sakatlanan Amir Murillo'nun son durumu hakkında açıklama yaptı.

Siyah beyazlılardan yapılan duyuruda, "Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynadığı müsabakanın 41. dakikasında yüzüne aldığı darbe sonrası ikinci yarında müsabakaya devam edemeyen oyuncumuz Amir Murillo'nun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan BT görüntülemesinde yüz kemiklerinde kırık saptanmamıştır. Amir Murillo, geçirdiği kafa travmasına yönelik müşahede sürecinin ardından taburcu edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.