Trendyol Süper Lig'in 28. haftasındaki derbide konuk ettiği Beşiktaş'ı 90+11. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 yenen Fenerbahçe, zirveyle arasındaki puan farkını 1'e indirdi.

Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan sarı-lacivertliler, ilk yarı boyunca oyunun kontrolünü elinde bulundururken, bulduğu birkaç net fırsatı gole çeviremedi. Kalesinde de ani ataklardan önemli pozisyonlar veren Fenerbahçe, soyunma odasına golsüz beraberlikle girdi. İkinci yarıya da baskılı başlayan sarı-lacivertliler, net pozisyonları değerlendiremedi. Maçın 90+7. dakikasında gelişen atakta Dorgeles Nene, rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi. 90+11. dakikada penaltı atışından Kerem Aktükroğlu meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve Fenerbahçe sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla takipçisi Trabzonspor'un lider Galatasaray'ı yendiği haftada 3 puanla sahadan ayrılan Fenerbahçe, 1 maçı eksik sarı-kırmızılılar ile puan farkını 1'e indirdi.

FENERBAHÇE'NİN GOLÜ VAR KARARIYLA İPTAL EDİLDİ

Fenerbahçe'nin 56. dakikada attığı gol VAR kararı sonucunda iptal edildi.

Sarı-lacivertliler hücum yönünün solundan kullanılan köşe vuruşu sonucunda Gökhan Sazdağı'nın kendi kalesine attığı golle öne geçti. Hakem Yasin Kol, paslaşılarak kullanılan kornerde VAR uyarısı sonrasında ofsayt olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.

ASENSIO DEVAM EDEMEDİ

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Marco Asensio, sakatlanarak maçı tamamlayamadı.

İspanyol oyuncu, 20. dakikada Beşiktaş'tan Oh ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı.

Sahada tedavisi yapılan oyuncu, 23'te oyun alanının dışına çıkarak kendisini denedi. Aynı dakikada taraftarın büyük desteğiyle oyuna giren Asensio, 24. dakikada oyuna devam edemedi ve yerini Fred'e bıraktı.

DERBİ PERFORMANSI GÖZ DOLDURDU

Fenerbahçe, bu sezon derbilerde gösterdiği performansla dikkati çekti.

Sezonun ilk yarısında Trabzonspor ve Beşiktaş'ı mağlup eden Fenerbahçe, Galatasaray ile berabere kalarak 3 derbiden 7 puanla ayrılmıştı.

Ligin ikinci bölümünde Trabzonspor'u mağlup eden sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ı da yenmeyi başardı. Fenerbahçe, toplam oynadığı 5 derbide 4 galibiyet ve 1 beraberlik yaşamış oldu.

CHERIF NET POZİSYONLARI DEĞERLENDİREMEDİ

Fenerbahçe'nin genç santrforu Sidiki Cherif, önemli pozisyonları değerlendiremedi.

Sarı-lacivertlilere devre arasında katılan 19 yaşındaki santrfor, Beşiktaş derbisinde çok net 2 gol pozisyonundan faydalanamayarak tribünlerin tepkisini çekti.

KADIKÖY'DE 2 MAÇ SONRA YENİLDİ

Beşiktaş, Kadıköy'de 2 maç sonra mağlup oldu.

Fenerbahçe'ye 2023-2024 sezonunda 2-1 yenilen Beşiktaş daha sonra oynadığı 2 maçta rakibine mağlup olmadı. Geçen sezon oynanan lig maçını 1-0 kazanan Beşiktaş, bu sezonki Ziraat Türkiye Kupası maçında da sarı-lacivertlileri 2-1 mağlup etti.

BU SEZON DERBİ KAZANAMADI

Siyah-beyazlı ekip, bu sezon ligde oynadığı derbi maçların hiçbirinden 3 puanla ayrılmayı başaramadı.

Sezonun ilk derbisinde Galatasaray ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Beşiktaş, Dolmabahçe'de Fenerbahçe'yi konuk ettiği derbide 2-0 öne geçmesine rağmen sarı-lacivertli rakibine 3-2 yenildi.

Galatasaray ile iç sahada oynadığı derbiden 1-0 mağlup ayrılan Beşiktaş, son derbisinde de Fenerbahçe'ye aynı skorla kaybetti.

ERSİN DESTANOĞLU YILDIZLAŞTI

Beşiktaş'ın kalesini koruyan Ersin Destanoğlu, siyah-beyazlı takım adına derbinin yıldızı oldu.

Fenerbahçe'nin girdiği pozisyonlarda kalesinde devleşerek gole izin vermeyen siyah-beyazlı kaleci, maç boyunca yaptığı kurtarışların yanı sıra Kerem Aktürkoğlu ve Sidiki Cherif'in son bölümlerde yakaladığı net fırsatlardaki müdahaleleriyle meşin yuvarlağın ağlara gitmesine engel oldu.

DEPLASMANDAKİ YENİLMEZLİK SERİSİ BİTTİ

Fenerbahçe derbisine kadar deplasmanda üst üste 11 maçta rakiplerine yenilmeyen Beşiktaş, bu sezonki 3. dış saha yenilgisini yaşadı.

Alanyaspor ve Göztepe'ye konuk olduğu maçlarda üst üste 2 yenilgi aldıktan sonra maçlarda 7 galibiyet, 4 beraberlik alan Beşiktaş'ın yenilmezlik serisi Kadıköy'de son dakikada gelen penaltı golüyle sona erdi.

MURILLO HASTANELİK OLDU

Karşılaşmanın 36. dakikasında Archie Brown ile girdiği bir pozisyonda yüzüne darbe alan Amir Murillo, ikinci yarıya çıkamadı.

İlk yarıyı tamamlayan siyah-beyazlı oyuncu, devre arasında kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. Murillo'nun yerine 46. dakikada Gökhan Sazdağı oyuna girdi.

NDIDI CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Derbinin 52. dakikasında sarı kart gören Wilfred Ndidi cezalı duruma düştü.

ikas Eyüpspor, Göztepe ve Kasımpaşa maçlarının ardından Fenerbahçe karşısında da sarı kartını gören Beşiktaşlı futbolcu, cezası nedeniyle Hesap.com Antalyaspor maçında görev alamayacak.

Bu arada Ndidi yaşadığı sakatlığın ardından 86. dakikada yerini Salih Uçan'a bıraktı.