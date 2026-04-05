Fenerbahçe'de Ertan Torunoğulları'ndan Galatasaray'a flaş gönderme!

Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, sarı lacivertlilerin 1-0 galip geldiği Beşiktaş derbisinin ardından açıklamalarda bulundu. Torunoğulları, "Bize inanan taraftarlarımıza teşekkür ederiz. Centilmence bir maç oldu. Daha önce maçı koparabilirdik ama futbol bu. 3 puan güzel, yolumuza devam ediyoruz. Takımımıza ve oyuncularımıza inanıyoruz." dedi.

Torunoğulları ayrıca "Rakip takım, her puan kaybettiğinde gündemi değiştirmek için her şeyi yapıyor. Taraftarlarımız rahat olsun. Biz her maçlarını takip edeceğiz! Biz sahada olmak istiyoruz, kavga etmek istemiyoruz! Türk futbolunu germek istemiyoruz ama hakemler etkileniyor! Takipçisi olacağız! Kavga etmek istemiyoruz ama kavga gerekiyorsa, biz de gerekeni yaparız! VAR odasına gözlemci için başvurduk ama Beşiktaş neden bilemiyorum, onlar başvurmadı. Penaltıyı izlemedim, onun yorumunu akşam yorumcular yapar. Fenerbahçe kimi alsa kötü, rakip takımlar alınca iyi oluyor. Bizim bugün 4-5 net pozisyonumuz vardı. Cherif normalde o pozisyonları atardı. Sonradan girdiği için tam ısınmamış olabilir. Matematiksel olarak şansımız devam ediyor. Fenerbahçe şampiyon olacak." ifadelerini kullandı.