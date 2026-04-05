Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'ye 90+11. dakikada yediği golle 1-0 mağlup oldu. Siyah beyazlı kulübün resmi X hesabı ise Fenerbahçe'nin maçın son anlarında kazandığı penaltının ardından flaş bir paylaşımda bulundu. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında oynanan derbide Fenerbahçe deplasmanına konuk oldu.

Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe'nin 90+7. dakikada kazandığı penaltı sonrası resmi sosyal medya hesabından karara tepki gösterdi. Beşiktaş'ın paylaşımında, 'Skandal bir penaltı kararı!' İfadeleri yer aldı.

"EMEK HIRSIZLARI"

Beşiktaş, derbinin ardından yaptığı bir diğer paylaşımda ise penaltı pozisyonunun görüntülerini kullanarak müdahalenin ceza sahası dışında olduğunu belirtti. Siyah beyazlıların paylaşımında "Emek hırsızları" ifadeleri yer aldı.