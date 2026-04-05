İngiltere Premier Lig ekibi Brighton forması giyen Ferdi Kadıoğlu, A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası play-off'larındaki iki maçını değerlendirdi.

Türkiye'nin play-off yarı finalinde Romanya'yı yenerek attığı tek golle takıma katkı sağlayan Ferdi, bu golün kendisini mutlu ettiğini ifade etti.

Sky Sports'a yaptığı açıklamada Ferdi, "Büyük bir baskı vardı. 24 yıldır Dünya Kupası'nda yoktuk. Elemeleri geçmek için iki maç oynadık. İlk karşılaşmada gol atarak takıma destek olduğum için mutluyum. Final maçını da 1-0 kazanmayı başardık. Kolay ve en iyi oyunlarımızdan biri değildi ama kazandık ve Dünya Kupası'na katılmayı garantiledik." dedi.

Romanya maçının devre arasında Arda Güler ile yaptığı konuşmayı anlatan Ferdi, golün planladıkları şekilde geliştiğini belirtti:

"Güzel bir goldü. Devre arasında Arda'yla bununla ilgili konuştuk. Karşımızda defansif bir takım vardı. Arda'nın kalitesini biliyorum. Ona, 'Topu sol ayağına aldığında koşacağım' dedim. Sonrasında devre arasında ne konuştuysak, gol tam olarak öyle gerçekleşti."