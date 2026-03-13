İtalya Serie A'nın 29. haftasında şampiyonluk yolunda ilerleyen lider Inter, San Siro'da Atalanta'yı konuk ediyor. 67 puanla zirvede yer alan ev sahibi ekip, taraftarının önünde galibiyet serisini sürdürerek en yakın rakibiyle arasındaki farkı korumayı hedefliyor. 46 puanla 7. sırada bulunan Atalanta ise Milano deplasmanından puan veya puanlarla dönerek Avrupa kupalarına katılma mücadelesinde iddiasını güçlendirmek istiyor. İtalyan futbolunun iki önemli teknik direktörünün taktik düellosuna sahne olacak bu karşılaşma, hem zirve yarışı hem de prestij açısından sezonun kritik maçlarından biri olarak öne çıkıyor. İnter-Atalanta maçının tarihi, saati ve yayın bilgileri haberimizde...

Inter-Atalanta maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Serie A'da futbol kalitesinin zirve yapacağı 29. hafta mücadelelerinde, şampiyonluk kupasına her geçen hafta bir adım daha yaklaşan ev sahibi takım, ligin en zorlu deplasmanlarından birini geçmeye hazırlanıyor. Sezon başından bu yana hem savunma hem de hücum hattındaki kusursuz performansıyla liderlik koltuğuna ambargo koyan Milano temsilcisi, kendi sahasında hata yapmadan yoluna devam etmek niyetinde. Öte tarafta ise son yıllarda sergilediği istikrarlı futbol ve hücum gücüyle devlerin korkulu rüyası haline gelen konuk ekip, taktiksel disipliniyle bu zorlu deplasmanda sürpriz bir sonuca imza atmayı amaçlıyor. Giuseppe Meazza Stadyumu'nun tarihi atmosferinde oynanacak bu dev karşılaşmada, orta sahadaki sertlik ve hızlı geçiş oyunları maçın kaderini belirleyen ana unsurlar olacak. İşte Inter-Atalanta maçı detayları...

INTER-ATALANTA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A 29. haftasındaki Inter-Atalanta mücadelesi, 14 Mart 2026 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma, Türkiye Saati ile 17.00'de başlayacak.

INTER-ATALANTA MAÇI HANGİ KANALDA?

Kritik karşılaşma Türkiye'de canlı olarak S Sport 2, S Sport Plus ve Tivibu Spor 1 kanalları üzerinden futbolseverlerle buluşacak.

INTER-ATALANTA MUHTEMEL 11'LER

Inter: Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Esposito

Atalanta: Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca