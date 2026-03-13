Barcelona Başkanı Joan Laporta katıldığı bir yayında, bu sezon hala içini acıtan ve kolay kolay unutamayacağı bir olayı hatırlattı: Altyapı oyuncusu Dro Fernandez'in Paris Saint-Germain'e transferinin gerçekleşme şekli.

Samimi açıklamalarda bulunan Laporta, "Dro'nun olayı tam bir arkadan hançerleme oldu. Çok kötü hissettim çünkü menajeri tarafından ihanete uğramış gibi hissettim. Hansi Flick de çok üzgündü çünkü ona süre veriyordu. Menajeri, Barça'yla bağlantısı olduğu için özel biriydi ama bize sahte yüzünü gösterdi. Bir istisna yaptık ve o da çok çirkin bir şey yaptı. Yüzümüze karşı yalan söyledi. Yine de Paris Saint-Germain ile iyi ilişkilerimiz olduğu için en azından serbest kalma maddesiyle gitmemesi şans oldu," ifadelerini kullandı.

Ayrıca Laporta, Juventus'un Sırp golcüsü Dusan Vlahovic'i, Robert Lewandowski'nin yerine transfer etme ihtimalini tamamen reddetti:

"Gelmeyecek. Bitti. Sözleşmesi bitiyor ve üst düzey bir oyuncu ama onu planlarımızda düşünmüyoruz."

Joao Cancelo ve Marcus Rashford hakkında ise Laporta, gelecek sezon da takımda kalabileceklerini söyledi:

"Cancelo harika oynuyor. Hücum anlamında çok iyi. Rashford'dan da çok memnunuz. 30 milyon euro ödeyip ödemeyeceğimiz kesin değil; kiralık süresini uzatabiliriz. Başka formülleri de inceliyoruz."

Son olarak, Barcelona'yı hakem yolsuzluğu nedeniyle karalayan herkese karşı mahkemede cevap vereceklerini açıkça belirtti:

"Hakimin Barça'yı aklamasını bekliyoruz ve ardından Barça'ya iftira atan ve karalayan herkese karşı sorumlulukların belirlenmesini isteyeceğiz."

