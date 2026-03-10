Serikspor - Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1. Lig’de heyecan 30. hafta karşılaşmalarıyla sürüyor. Haftanın dikkat çeken mücadelelerinden birinde Serikspor, sahasında Pendikspor ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise karşılaşma öncesinde “Serikspor – Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?” sorularının yanıtını araştırıyor. Kritik mücadele öncesinde iki takımın sahaya çıkması beklenen muhtemel 11’leri ve maçın tüm detayları merak ediliyor.