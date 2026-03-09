Brezilya Serie A Ligi'nde Cruzeiro ile Atletico Mineiro arasında oynanan Campeonato Mineiro finalinde ortalık savaş alanına döndü. Uzatma dakikalarında başlayan arbedeyi emniyet güçleri durdurdu. Bu olaylar nedeniyle hiçbir oyuncuya kırmızı kart gösterilmemesi ise gündem oldu. İşte detaylar...

Brezilya'da eyalet şampiyonası olan Campeonato Mineiro'nun finalinde ezeli rakipler Cruzeiro ile Atletico Mineiro kozlarını paylaştı. Büyük bir heyecana sahne olan karşılaşmanın uzatma dakikalarında çıkan olaylar futbolun önüne geçti.

Mücadelenin son anlarında Atletico Mineiro kalecisi Everson ile Cruzeirolu futbolcu Christian arasındaki ikili mücadele sonrası büyük bir gerginlik oldu. Bu gerginlik sonrası iki takımın futbolcuları resmen birbirine girdi. Oluşan büyük kavgaya yedek kulübeleri de dahil oldu.

Sahadaki kargaşayı durdurmak için güvenlik görevlileri ve polis ekipleri devreye girdi.

KIRMIZI KART ÇIKMADI

Tüm bu olaylara rağmen karşılaşmanın hakemi Matheus Delgado Candançan hiçbir futbolcuya kırmızı kart göstermedi. Bu karar futbol dünyasında gündeme oturdu.

AĞIR CEZALAR YOLDA

Karşılaşmanın hakeminin kırmızı kart göstermemesine rağmen mücadelenin ardından Brezilya Futbol Federasyonu'nun detaylı bir inceleme yapacağı aktarıldı. Bu incelemeler sonrasında çok sayıda oyuncuya kırmızı kart ve disiplin cezalarının gündeme geldiği öğrenildi.

Bu olaylı karşılaşmadan Cruzeiro 1-0'lık skorla galip ayrıldı ve Campeonato Mineiro'da şampiyonluğa uzandı.

İŞTE O ANLAR: