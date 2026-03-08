Rangers, "Old Firm" derbisinde Ibrox Stadı'nda Celtic'i ağırladı. Normal süresi ve uzatma bölümleri 0-0 sona eren maçta rakibine penaltı atışlarında 4-2 üstünlük sağlayan Celtic, adını yarı finale yazdırdı.

Maçı tribünde takip eden 7 bin 500 Celtic taraftarından bir kısmı turu kutlamak için sahaya inerken, Rangers taraftarları da onlara katılınca saha içinde kısa süreli arbede yaşandı.

Polis ve güvenlik görevlileri taraftarlar arasında barikat kurarak olayların büyümesini önlemeye çalıştı. Bu sırada sahaya yabancı maddeler atıldı.

İskoçya Futbol Federasyonundan (SFA) yapılan açıklamada, "Federasyon, bugün Ibrox Stadı'nda İskoçya Kupası çeyrek final maçının ardından oyun alanına giren taraftarların davranışlarını kınamaktadır. Protokol doğrultusunda derhal bir soruşturma yürütülecektir." ifadeleri kullanıldı.