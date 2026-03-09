Lazio Sassuolo maçı ne zaman? 9 Mart bugün saat kaçta, hangi kanalda? İtalya Serie A'da heyecan 9 Mart Pazartesi günü Stadio Olimpico'da devam ediyor. Krizdeki Lazio, formda rakibi Sassuolo'yu ağırlıyor. İşte kritik randevu öncesi takımlardaki son durum ve canlı yayın bilgileri.

Lazio Roma-Sassuolo Calcio maçı canlı...

Pazartesi akşamı oynanacak Lazio - Sassuolo maçı, Serie A'da ilginç bir tabloyu gözler önüne seriyor. Lazio, son altı maçını kazanamazken, Sassuolo son beş karşılaşmanın dördünden galibiyetle ayrıldı. Stadyum Stadio Olimpico, Lazio'nun kötü gidişata son vermek için taraftar desteğine ihtiyaç duyacağı bir mücadeleye sahne olacak. Peki, Lazio-Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Lazio-Sassuolo maçı canlı nasıl izlenir? Detaylar haberimizde...

LAZIO-SASSUOLO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'nın 27. haftasında Lazio Roma ile Sassuolo Calcio, 9 Mart 2026 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Maç, 22:45'te (TSİ) başlayacak.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Mücadele, Roma'daki Stadio Olimpico'da gerçekleşecek. Lazio taraftarları, ev sahibi avantajını kullanarak takımlarının moral bulmasını ve kötü gidişata son vermesini umut ediyor. Stadyum, Serie A'daki bu kritik karşılaşmanın heyecanına tanıklık edecek ve futbolseverler, nefes kesen bir mücadele izleyecek.

LAZIO-SASSUOLO MAÇI HANGİ KANALDA?

Lazio – Sassuolo maçı S SPORT 2 kanalından canlı olarak ekranlara gelecek.

MUHTEMEL 11'LER

Lazio'nun muhtemel ilk 11'i: Provedel, Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares, Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor, Isaksen, Maldini, Zaccagni

Sassuolo muhtemel ilk 11'i: Muric, Walukiewicz, Muharemovic, Idzes, Garcia, Thorstvedt, Matic, Kone, Berardi, Nzola, Lauriente

LAZIO-SASSUOLO MAÇI CANLI TAKİP ET