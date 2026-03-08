Milan-Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Milan-Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'nın 28. haftasındaki dev maçta Milan ile Inter karşı karşıya gelecek. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği lider Inter, rakibini devirerek rakibiyle puan farkını açmayı hedefliyor. Milan ise taraftarı önünde kazanarak zirveyle arasındaki puan farkını azaltmayı istiyor. Milan-Inter maçıyla ilgili tüm bilgilere haberimizde ulaşabilirsiniz.