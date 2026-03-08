CANLI SKOR ANA SAYFA
Aspor Keşfet
Son Dakika
Dursun Özbek'ten futbolculara büyük müjde! Dursun Özbek'ten futbolculara büyük müjde! 13:21
G.Saray, Kadınlar Günü etkinliği düzenledi G.Saray, Kadınlar Günü etkinliği düzenledi 12:54
F.Bahçe'de Skriniar gelişmesi! F.Bahçe'de Skriniar gelişmesi! 11:23
'Sane daha önce kırmızı kart görmeliydi!' 'Sane daha önce kırmızı kart görmeliydi!' 11:01
"Mourinho'yu Edson için ben ikna ettim!" "Mourinho'yu Edson için ben ikna ettim!" 09:49
Beşiktaş'tan derbi sonrası TFF'ye çağrı! Beşiktaş'tan derbi sonrası TFF'ye çağrı! 09:09
Daha Eski
Barış Alper Yılmaz'ın yerde kaldığı pozisyon penaltı mı? Barış Alper Yılmaz'ın yerde kaldığı pozisyon penaltı mı? 01:15
Barış Alper Yılmaz'ın yerde kaldığı pozisyon penaltı mı? Barış Alper Yılmaz'ın yerde kaldığı pozisyon penaltı mı? 01:13
Sergen Yalçın'dan flaş Okan Buruk yanıtı! Sergen Yalçın'dan flaş Okan Buruk yanıtı! 00:56
Okan Buruk: Artık bir şeyler yapılması gerekiyor! Okan Buruk: Artık bir şeyler yapılması gerekiyor! 00:56
Sergen Yalçın'dan sert açıklama! Hakem ve VAR'a büyük tepki Sergen Yalçın'dan sert açıklama! Hakem ve VAR'a büyük tepki 00:56
G.Saray'dan penaltı tepkisi! İşte o paylaşım G.Saray'dan penaltı tepkisi! İşte o paylaşım 00:56
Ligue 1: Lille-Lorient maçı bilgileri!
Bernardo Silva'dan flaş karar!
İşte Sayısal Loto sonuçları!
Ozan Ergün kimdir? Hakem Ozan Ergün kaç yaşında, hangi kanalda?