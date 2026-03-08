Fransa Ligue 1'de Avrupa kupaları yarışı kızıştı! Geçen hafta Nantes'ı deviren Lille, taraftarı önünde Lorient'i ağırlıyor. Lille - Lorient maçı ne zaman, saat kaçta? beIN Sports canlı izle linki, takımlardaki sakat ve cezalı oyuncular ile 8 Mart Pazar günü oynanacak maça dair tüm son dakika gelişmeleri haberimizde.

Fransa Ligue 1'de haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Lille ile Lorient karşı karşıya gelecek. Pazar günü oynanacak mücadele, Fransa'nın kuzeyindeki Stade Pierre-Mauroy'da futbolseverlerle buluşacak. Ev sahibi Lille, ligdeki üst sıralardaki yerini korumak için sahaya çıkacak. Geçtiğimiz hafta Nantes deplasmanından 1-0'lık galibiyetle dönen Les Nordistes, bu sonuçla lig tablosunda beşinci sıradaki yerini korumayı başardı. Lille, taraftarı önünde kazanarak Avrupa kupaları hedefi doğrultusunda önemli bir avantaj elde etmek istiyor. Konuk ekip Lorient ise zorlu deplasmandan puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Son haftalarda istikrarsız sonuçlar alan Lorient, geçtiğimiz hafta Auxerre ile 2-2 berabere kalarak ligde 10. sıraya geriledi. Konuk ekip, Lille karşısında sürpriz bir sonuç alarak yeniden üst sıralara yaklaşmayı hedefliyor. Ligue 1'de Avrupa kupası yarışını yakından ilgilendiren Lille-Lorient mücadelesi futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.

LILLE - LORIENT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Lille-Lorient maçı, 8 Mart Pazar günü saat 19:15'te başlayacak.

LILLE - LORIENT MAÇI HANGİ KANALDA?

Lille ile Lorient arasındaki Fransa Ligue 1 maçı, Bein Sports 4 kanalında canlı yayınlanacak.

