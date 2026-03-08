Nice - Rennes maçı canlı takip etmek için tıkla

Fransa Ligue 1'de haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde OGC Nice ile Stade Rennais karşı karşıya gelecek. Pazar günü oynanacak mücadele, Nice'in evi Allianz Riviera'da futbolseverlerle buluşacak. İki takım da sezon hedefleri doğrultusunda kritik üç puanı almak için sahaya çıkacak. Ev sahibi Nice, son haftalarda yenilmezlik serisini sürdürmesine rağmen iç sahada istediği sonuçları almakta zorlanıyor. "Les Aiglons" lakaplı ekip, ligde oynadığı son dört iç saha maçında galibiyet elde edemedi. Buna rağmen yenilgisiz bir seri yakalayan Nice, taraftarı önünde kazanarak hem bu seriyi sonlandırmak hem de üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Ligue 1'de hem üst sıraları hem de Avrupa kupası yarışını yakından ilgilendiren OGC Nice - Stade Rennais mücadelesi, haftanın en merak edilen karşılaşmalarından biri olarak öne çıkıyor.

OGC NICE - STADE RENNAIS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Nice-Rennes maçı, 8 Mart Pazar günü saat 19:15'te oynanacak.

NICE - RENNAIS MAÇI HANGİ KANALDA?

Nice ile Rennes arasındaki Fransa Ligue 1 maçı, Bein Sports 3 kanalında canlı yayınlanacak. OGC Nice-Stade Rennais FC maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.

