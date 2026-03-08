Lyon Paris Saint-Germain maçı canlı takip et!

Fransa Ligue 1'de haftanın öne çıkan maçında Lyon ile Paris Saint-Germain karşı karşıya gelecek. Pazar günü Auvergne-Rhône-Alpes bölgesindeki Groupama Stadyumu'nda oynanacak mücadele büyük bir heyecana sahne olacak. Lyon, geçen hafta Marsilya karşısında sahadan 3-2 mağlup ayrılmış olsa da ligde üçüncü sıradaki yerini korumayı başardı. Ev sahibi ekip, taraftarı önünde üç puan alarak zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor. PSG ise Nice karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetle moral buldu ve ligde 14. sıraya yükseldi. Başkent ekibi, zorlu Lyon deplasmanında puan alarak çıkışını devam ettirmeyi hedefliyor.

LYON-PARIS SAINT GERMAIN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Lyon-Paris FC maçı, 8 Mart Pazar günü saat 22:45'te oynanacak.

LYON-PARIS SAINT GERMAIN MAÇI HANGİ KANALDA?

Lyon ile Paris FC arasındaki Fransa Ligue 1 maçı, Bein Sports 4 kanalında canlı yayınlanacak.

LYON - PARIS SAINT GERMAIN MAÇI CANLI ANLATIM

MUHTEMEL 11'LER

Lyon'un muhtemel ilk 11'i: Greif, Maitland-Niles, Hateboer, Niakhate, Abner, Morton, Tessmann, Tolisso, Endrick, Yaremchuk, Nartey

Paris FC muhtemel ilk 11'i: Trapp, Coppola, Mbow, Kolodziijczak, Camara, Lees-Melou, Munetsi, Simon, Krasso, Ikone, Immobile

Lyon maç günü paylaşımı