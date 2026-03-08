Brest - Le Havre maçı canlı anlatım için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de haftanın önemli mücadelelerinden birinde Brest ile Le Havre kozlarını paylaşacak. Bretonya'daki Stade Francis-Le Blé'de oynanacak karşılaşmada iki ekip de kritik puanlar için sahaya çıkacak. Brest, son haftalarda özellikle iç sahada etkili bir performans sergiliyor. Geçtiğimiz hafta Metz'i 1-0 mağlup eden Stade Brestois, ligde dokuzuncu sıraya yükselmiş durumda. Ev sahibi ekip, taraftarı önünde kazanarak iç sahadaki galibiyet serisini üç maça çıkarmayı amaçlıyor. Le Havre ise zorlu deplasmandan puanla dönmenin hesaplarını yapıyor. Normandiya temsilcisi, geçtiğimiz hafta Paris Saint-Germain'e 1-0 mağlup olsa da ortaya koyduğu mücadeleyle dikkat çekmişti. Ligde 13. sırada bulunan konuk ekip, Brest karşısında puan alarak çıkış yakalamak istiyor.

BREST - LE HAVRE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Brest-Le Havre maçı, 8 Mart Pazar günü saat 19:15'te oynanacak.

BREST - LE HAVRE MAÇI HANGİ KANALDA?

Brest ile Le Havre arasındaki Fransa Ligue 1 maçı, Bein Sports Max 1 kanalında canlı yayınlanacak.

