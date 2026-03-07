CANLI İZLE | Al Nassr-Neom SC maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Suudi Arabistan Pro Lig'de şampiyonluk yarışı kızışıyor! 61 puanla ikinci sıradaki Al Nassr, kritik bir virajda. Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği takım, 25. hafta maçında ligin sürpriz ekibi Neom SC'yi konuk ediyor. Jorge Jesus yönetimindeki Al Nassr, Al Ahli'nin liderliğe yükselmesinin ardından koltuğu geri almak için sahada kazanmak zorunda. 32 puanla 8. sırada yer alan Neom SC ise kadrosundaki yıldız isimlere güvenerek Riyad deplasmanında büyük sürprize imza atmayı planlıyor. Şampiyonluk yarışında her puan altın değerinde olan bu kritik mücadele, futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmalardan biri. Al Nassr'ın yıldız hücum hattı mı galibiyeti getirecek, yoksa Neom SC'nin sağlam savunması mı puan kazandıracak? Maçın yayın saati ve kanalı için detaylar haberimizde...