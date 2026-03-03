İtalya Kupası yarı finalinde dev kapışma! Serie A'nın sürpriz ekibi Como, teknik direktör Cesc Fabregas liderliğinde çeyrek finalde Napoli'yi eleme başarısı gösterdikten sonra şimdi İtalyan futbolunun devlerinden Inter'i ağırlıyor. 2025-2026 sezonunun flaş takımı Como, ligde de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekerken, yarı final ilk maçında Milano devini şaşırtmayı hedefliyor. Şampiyonlar Ligi'nde yaşadığı hayal kırıklığını kupada telafi etmek isteyen Inter ise yerel duble hayalleri kuruyor. Aralık ayında ligde Como'yu 4-0 yenen konuk takım, bu kez çok daha güçlü bir rakiple karşılaşacak. İtalya Kupası'nda finale giden yolda kritik mücadelenin tüm detayları, maç saati ve yayın bilgileri haberimizde...

Stadio Giuseppe Sinigaglia'daki kritik mücadele için nefesler tutuldu. Ev sahibi Como, iç sahada bu sezon sadece bir kez mağlup olmanın verdiği özgüvenle sahaya çıkıyor. Teknik direktör Cesc Fabregas'ın topa sahip olma odaklı felsefesiyle dev rakibine kök söktürmesi beklenen ev sahibi, rövanş öncesi avantajlı bir skor arıyor. Konuk ekip Inter cephesinde ise teknik direktör Cristian Chivu, takımın kupa rotasyonunu sürdürüyor. Sakatlığı nedeniyle kaptanının yokluğunu hissedecek olan konuk takım, hücum hattındaki diğer alternatifleriyle sonuca gitmeye çalışacak. Deplasmanda ligin en iyi istatistiklerinden birine sahip olan Inter, kupanın ilk raundunda işi sıkı tutmak niyetinde. İşte İtalya'da gecenin tek gündem maddesi olan bu yarı final randevusuna dair tüm detaylar...

Como-Inter MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Kupası yarı finali kapsamında oynanacak Como-Inter mücadelesi, 3 Mart 2026 Salı günü, Türkiye Saati ile 23.00'te başlayacak.

Como-Inter MAÇI HANGİ KANALDA?

Tecrübeli hakem Marco di Bello'nun yöneteceği kritik mücadele, TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

Como-Inter MUHTEMEL 11'LER

Como: Butez; Smolcic, Ramon, Carlos, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Paz, Rodriguez; Douvikas

Inter: Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Henrique, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Esposito

