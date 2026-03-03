CANLI YAYIN | Wolverhampton-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

Premier Lig'in 29. haftasında Molineux Stadı'nda kritik bir mücadele yaşanıyor. Ligde 13 puanla son sıralarda yer alan Wolverhampton, geçen hafta Aston Villa galibiyetiyle yakaladığı morali Liverpool karşısında sürdürmek istiyor. 48 puanla 5. sırada bulunan Liverpool ise üst sıralardaki yerini korumak için sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Maçı daha da önemli kılan nokta, iki takımın sadece dört gün sonra FA Cup'ta yeniden karşılaşacak olması. Bu durum, lig maçını adeta bir provaya dönüştürüyor. Wolverhampton Ada futbolunun en zorlu deplasmanlarından birinde Liverpool'u durdurmaya çalışırken, konuk ekip şampiyonluk yarışındaki ivmesini kaybetmek istemiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve detaylar haberimizde...