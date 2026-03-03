Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, 8 Mart tarihinde Fenerbahçe ile oynanacak maç öncesi kanat oyuncusu Jaures Assoumou'nun sakatlandığını belirtti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "01.03.2026 tarihinde oynanan Gaziantep FK karşılaşmasında sakatlanan oyuncumuz Jaurès Assoumou'nun yapılan muayene ve görüntüleme tetkikleri sonucunda sağ diz iç yan bağında (Medial Collateral Ligament) evre 3 yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavi ve rehabilitasyon sürecine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır. Jaurès Assoumou'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklı şekilde sahalara dönmesini temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.