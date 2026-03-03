Trendyol Süper Lig devlerinden Beşiktaş ve Trabzonspor'un, aynı sol bek transferi için devrede olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...

Ara transfer döneminde sol bek takviyesi yapmayan iki ekip Beşiktaş ve Trabzonspor'un aynı sol beke talip olduğu ortaya çıktı.

Africafoot'ta yer alan habere göre, Lorient forması giyen Darlin Yongwa, her iki Süper Lig devinin de gündeminde yer alıyor.

Önümüzdeki sezon savunmasını güçlendirmek isteyen iki ekibin, Fransız kulübüyle sözleşmesi 2026 yazında sona eren Kamerunlu oyuncu için devreye girmesi bekleniyor.

BEŞİKTAŞ BİR ADIM ÖNDE

Beşiktaş'ın transferde bir adım daha önde olduğu gelen bilgiler arasında. Haberde yer alan bilgilere göre siyah-beyazlılar, oyuncunun çevresiyle temas kurdu.

PERFORMANSI

Bu sezon 19 maçta yer alan 25 yaşındaki oyuncu, 1 asistlik performans sergiledi.

İŞTE O HABER