FA Cup çeyrek final maçında Manchester City, sahasında Liverpool'u ağırladı. Erling Haaland'ın hat-trick kaydettiği maçta ev sahibi takım, rakibini 4-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Pep Guardiola cezası nedeniyle karşılaşmayı tribünden takip etti. Manchester City'nin gollerini dakika 39, 45+2 ve 57'de Erling Haaland, dakika 50'de Antoine Semenyo kaydetti.

64'üncü dakikada Mohamed Salah, Liverpool'un kazandığı penaltıda James Trafford'a takıldı.

ARNE SLOT'A TEPKİ

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, maçta farkın açılması ile birlikte taraftarlar tarafından istifaya davet edildi. Slot, yakın zamanda kendisine sorulan "Yaz transfer dönemine dahil misiniz?" sorusuna gülerek "Evet, ne demeye çalıştığını biliyorum." yanıtını vererek herhangi bir ayrılık durumu olmadığının mesajını vermişti.